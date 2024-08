Trattativa caldissima, Chiesa in un top club di Serie A: ora o mai più!

Il futuro di Chiesa ancora al centro dell’attenzione: una big italiana è pronta all’assalto decisivo

Federico Chiesa e la Juventus, un matrimonio che negli anni ha perso il feeling dei primi tempi. L’ala bianconera pare ormai aver virtualmente chiuso la sua avventura a Torino e così nelle ultime ore è spuntata una clamorosa ipotesi per il suo futuro: contatti avviati, il tempo dell’addio alla Juventus è arrivato.

Federico Chiesa è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. Il figlio d’arte sembra avvicinarsi rapidamente all’addio alla Juventus. Un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 che non verrà rinnovato: nonostante mesi di tentativi e trattative con il suo agente Fali Ramadani, la decisione definitiva è stata presa. Chiesa lascerà la Juventus entro fine agosto, permettendo ai bianconeri di incassare una somma comunque più gradita rispetto alla permanenza per un’ultima stagione, finendo per partire a parametro zero tra meno di un anno.

Un’epilogo inevitabile, con le voci che si rincorrono giorno dopo giorno su quella che potrebbe essere la prossima squadra del classe ’97. Il figlio d’arte è corteggiato in Premier League ma anche in Serie A, dove nelle ultime settimane è stato accostato a Napoli, Roma, Milan ed in ultima battuta – seppur in maniera abbastanza fumosa – Inter.

Annuncio improvviso: Chiesa tradisce la Juve

Ad ogni modo dopo aver collezionato 37 presenze, 10 gol e 3 assist nell’ultima stagione, il talento genovese è pronto a vivere una nuova tappa della sua carriera. Ancora in Italia, ancora in Serie A. Sembra infatti dalle ultime indiscrezioni che una big si sia definitivamente decisa a dare l’assalto finale per convincere la Juventus a cedere Chiesa: la pista si infiamma.

Il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista lancia la bomba riguardante il futuro di Chiesa e lo fa specificando quella che con ogni probabilità dovrebbe essere la prossima squadra dell’attaccante ligure. “Attenzione, la Roma sta tornando decisamente su Federico Chiesa“. La rivelazione del noto giornalista che non è nuovo a clamorose anticipazioni di calciomercato viene poi raccontata dallo stesso Di Giovambattista nel dettaglio.

“Si starebbero creando nuove opportunità e nel mercato le cose cambiano repentinamente, seguiamo la situazione”. Il giornalista ha poi voluto fare mea culpa riguardo ad un suo precedente post nel quale parlava dell’opzione Roma ritenuta impossibile per Chiesa: a tal proposito si è scusato. “Spiegare ad alcuni che il calciomercato si evolve è una vera impresa”. Dunque al momento il club capitolino sembra poter mettere la freccia sulla concorrenza e accontentare De Rossi, che stravede per Chiesa.