Un altro francese prima di Kalulu: due di picche Juventus

Oltre a Pierre Kalulu del Milan, la Juve aveva messo nel proprio mirino un altro francese. Ha ricevuto però un due di picche da parte del club

La Juventus continua ad incassare due di picche con una facilità allarmante nell’ultimo periodo. Cristiano Giuntoli non riesce a concludere mezza operazione di mercato e la piazza, tifosi in primis, si sta spazientendo non poco. Tra scelte sbagliate e sfortuna, tutti gli obiettivi prefissati da parte del dirigente bianconero stanno sfumando.

Il più eclatante resta Todibo che dopo settimane di trattative in cui era dato molto vicino a Torino, c’è stato il sorpasso del West Ham. Il dirigente sta riscontrando difficoltà anche nel piazzare gli esuberi come Chiesa o concludere l’affare Koopmeiners. A poche settimane dalla conclusione del mercato e a poche ore dall’inizio del campionato, c’è ancora tanto da fare. Intanto anche altri due obiettivi possono sfumare in breve tempo.

Juve, altro due di picche sul mercato: il club non libera il francese

Il primo è Pierre Kalulu, difensore del Milan, abile a giocare sia al centro che in fascia. La Juve continua il corteggiamento al francese ma resta una trattativa difficile per almeno due motivi. Il Milan non vuole cedere il classe 2000, essendo stato promosso da Fonseca. Inoltre, cosa più importante, i rossoneri non vogliono rinforzare una diretta concorrente. La strada è in salita e così la Juve stava pensando ad un altro difensore francese, Mohamed Simakan del Lipsia.

Anche lui di nazionalità francese e anche lui classe 2000, la dirigenza aveva presentato un’offerta al club tedesco ancor prima che si virasse sul giocatore del Milan, come riportato dal portale TMW. La proposta però era stata rigettata al mittente da parte del Lipsia, non convinto dalla formula dell’operazione che vedeva la Juve chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Solo dopo aver ricevuto picche, la dirigenza piemontese si è decisa a cambiare obiettivo.

Si proverà dunque ad arrivare al francese del Milan, ma la strada come detto è altrettanto in salita. Tutto passerà comunque dall’offerta che Giuntoli ha intenzione di mettere sul piatto: per il club rossonero non è incedibile a prescindere, se dovesse arrivare un prezzo ritenuto giusto tutto può succedere. Resta difficile. Intanto il team mercato bianconero continua a lavorare per regalare a Thiago Motta quel difensore di cui ha bisogno, dopo aver visto sfumare in maniera beffarda Todibo. Il rischio è che presto si avranno altre beffe.