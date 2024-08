Addio UFFICIALE: lascia la Juventus ma resta in Italia

Il club bianconero continua a lavorare senza sosta in ottica mercato sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite prima della fine

Nella serata del prossimo 30 agosto si chiuderà questa sessione estiva di calciomercato che per la Juventus è stata foriera di numerosi movimenti sia in entrata che in uscita. Come sempre infatti, quando inizia un nuovo ciclo è normale che all’interno di una rosa cambino molti giocatori. Anche per la Juve, nel passaggio di consegne da Allegri a Motta, ci sono state tante novità e molti giocatori presenti prima in rosa ora devono trovare una sistemazione.

In questi ultimi giorni di mercato la società torinese non smetterà mai di continuare a lavorare per formalizzare le uscite di quei giocatori che non rientrano nel progetto di Thiago Motta e che non sono quindi più parte dei piani del club. Ci sono poi anche tanti giovani che sono in uscita dal settore giovanile bianconero perché necessitano di maggior spazio e con un prestito possono farsi ben vedere. In tal senso è giunta una partenza dalla Juve con destinazione sempre Italia.

La Juventus annuncia con un comunicato: l’attaccante bianconero saluta ma rimane ancora in Italia

Una delle squadre italiane che ha sempre avuto un occhio di riguardo migliore per la crescita dei suoi giovani è senza dubbio la Juventus che è stata la prima a creare una formazione U23 e che mira sempre a far crescere in casa propria i migliori prodotti del vivaio.

Tra i giovani sui quali la società punta per il futuro c’è anche l’attaccante, classe 2007, Claudio Giardino che è stato ceduto in prestito nelle scorse al Venezia. Ad annunciarlo è stata proprio la Vecchia Signora con una nota diramata sul suo sito ufficiale: “Claudio Giardino, giovane attaccante bianconero, è pronto per un’esperienza lontano da Torino: è ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito al Venezia fino al termine della stagione 2024/2025“.

La Juventus nell’annunciare il prestito a Venezia di Giardino, ricorda anche i bei numeri che l’attaccante ha raccolto nell’ultima stagione: “Il talento bianconero classe 2007 ha destato ottime impressioni nella passata annata, in cui in 27 partite con l’Under 17 ha raccolto 10 gol e 3 assist: un attaccante con grandi margini di crescita, pronto a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse nei prossimi mesi. In bocca al lupo, Claudio!”, si legge nel comunicato.