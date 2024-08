Batosta Juventus, salta tutto: affare sfumato

Brutta batosta in casa Juventus, l’affare è saltato: sfuma tutto, Cristiano Giuntoli e i tifosi bianconeri dovranno farsene una ragione

La Juve e il suo team mercato sono al lavoro matto e disperato per cercare di mettere a segno quanti più colpi possibili da qui al 30 agosto. Sono tantissime le piste aperte, e si deve cercare di fare il massimo sia in entrata che in uscita. Per gli ingressi mancano ancora i colpi finali desiderati da Thiago Motta, come ad esempio Koopmeiners. Si tratta dell’elemento di maggior fantasia che ancora serve a questa squadra.

In uscita, invece, devono essere piazzati alcuni esuberi top come Chiesa, Szczesny ma anche diversi giocatori minori come ad esempio alcuni giovani. Tra Primavera e Next Gen, sono tanti i prospetti che il club bianconero si trova costretto a piazzare sia perché non ritenuti più funzionali al progetto anche per età, sia perché sarebbe preferibile mandarli a fare esperienza altrove, in qualche squadra di serie B o serie A, di sicuro superiori rispetto la Next Gen e la C.

Niente da fare per la Juve, salta l’accordo e il trasferimento: sfuma l’affare

Tra questi c’è sicuramente Luis Hasa, centrocampista classe 2004 e che da qualche anno è anche nel giro della Nazionale, avendo fatto tutte le trafila e attualmente stabilmente convocato con l’Under 21. Il giocatore nativo di Sora è uno dei migliori talenti della Next Gen che si appresta a giocare nel girone C di serie C.

C’erano però diversi club pronti a chiedere il ragazzo alla Juve. Tra tutti il Palermo, una delle big della serie B, controllata dal City Group e con l’obiettivo dichiarato della promozione in A. Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, dopo che nelle scorse settimane i club rosanero erano stati attirati dal jolly di centrocampo, con conferma diretta anche del direttore sportivo De Sanctis in un’intervista, alla fine non se n’è fatto nulla.

L’affare è saltato perché il Palermo ha virato su Verre, un ex che conosce molto bene la piazza e più esperto rispetto il talento dell’Under 21. Tra l’altro è arrivato da svincolato. Per Hasa, invece, la Juve voleva un conguaglio economico importante solo per il prestito. Dunque l’affare è sfumato con Giuntoli e il club bianconero che se ne dovranno fare una ragione. Hasa per ora resta con la Next Gen, ma chissà se da qui a fine mercato spunterà l’interesse di un’altra squadra di serie A o serie B.