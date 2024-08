Bomba Juventus, visite e firma: accordo UFFICIALE

Addio Juventus, ormai è ufficiale: visite mediche e firma del contratto per il gioiello bianconero

La Juventus continua a lavorare con grandissima concentrazione e impegno sul mercato, sia in entrata che in uscita, anche a pochi giorni dal debutto in campionato della nuova squadra messa a disposizione del tecnico Thiago Motta. Di grane da risolvere ce ne sono ancora molte, ma con grande pazienza Giuntoli e il resto della dirigenza stanno cercando di rimettere ogni tassello al proprio posto, a costo di rischiare di veder sfumare alcuni obiettivi a lungo inseguiti. Perché la fretta, sul mercato, può essere sempre una cattiva consigliera.

Non c’è dunque ansia, nel lavoro dei vertici bianconeri, sicuri di poter garantire a Motta una formazione più che competitiva entro il 31 agosto. Per poter far spazio a nuovi arrivi è però necessario fare cassa e liberarsi, soprattutto, di quei giocatori che non fanno più parte del progetto.

Tra questi anche un attaccante protagonista fino alla scorsa stagione, ma ormai ai margini del club, mai del tutto convinto di garantirgli una promozione come calciatore utile per la prima squadra. Dopo settimane di riflessione, il giocatore si è quindi convinto ad accettare una prestigiosa offerta, e sta per salutare ancora una volta la società bianconera.

Juventus, cessione UFFICIALE: l’attaccante ha detto addio, ecco dove giocherà

In attesa di capire cosa potrà essere di altri attaccanti ai margini del progetto, come Federico Chiesa e Arek Milik, il club bianconero ha deciso di risolvere il nodo relativo a un altro attaccante: Nikola Sekulov.

L’ex ala destra della Next Gen, nella scorsa stagione protagonista con nove gol il 23 presenze, è pronto finalmente a mettersi alla prova con un campionato più competitivo. Dopo aver fatto benissimo in Serie C, potrebbe approdare a brevissimo in un club di Serie B, e in uno dei più importanti della categoria.

Sulle sue tracce c’era da tempo la Sampdoria di Andrea Pirlo, pronta a investire su di lui e sul suo talento in vista di una stagione in cui i blucerchiati punteranno, senza molti dubbi, al ritorno nella massima serie.

Convinto della bontà di questa proposta, il jolly di proprietà della Juventus ha sostenuto le visite mediche di rito, apponendo la firma sul suo nuovo contratto con la Sampdoria. A suggellare l’intesa è stato una nota congiunta dei due club: l’operazione è stata imbastita con la formula del prestito.