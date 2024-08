Clamoroso Kalulu: la mossa UFFICIALE gela la Juve

Clamoroso Kalulu, ecco cosa sta succedendo. C’è la mossa UFFICIALE. Tutti i dettagli della situazione riguardo il difensore.

L’operazione che avrebbe dovuto portare Pierre Kalulu alla Juventus sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma la chiusura del trasferimento ha subito un imprevisto rallentamento. Nonostante le aspettative di una conclusione rapida dell’affare, il difensore francese si è allenato regolarmente oggi a Milanello con il Milan, segnale che indica la presenza di alcuni dettagli ancora da risolvere prima di finalizzare il trasferimento.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il trasferimento di Kalulu alla Juventus sembrava essere una formalità, con entrambe le società vicine a un accordo che avrebbe rinforzato la difesa bianconera in vista della prossima stagione. Tuttavia, la presenza del giocatore al centro sportivo del Milan dimostra che le trattative non sono ancora state completate, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Kalulu si allena ancora con il Milan: mancano ancora alcuni dettagli

Kalulu, che ha mostrato grande versatilità e solidità durante il suo periodo al Milan, rappresenta un profilo ideale per la Juventus, che è alla ricerca di un rinforzo difensivo di qualità, dopo che l’operazione Todibo è sfumata. La sua capacità di giocare sia come centrale che come terzino destro lo rende un’opzione preziosa per Thiago Motta, che necessita di flessibilità tattica nella sua linea difensiva.

Il rallentamento dell’operazione potrebbe essere legato a questioni contrattuali, dettagli economici o aspetti legati alle modalità di pagamento. In ogni caso, la Juventus rimane fiduciosa di poter chiudere l’affare.

Per i tifosi di entrambe le squadre, l’attesa si prolunga. Mentre la Juventus spera di poter annunciare il nuovo acquisto il prima possibile, i sostenitori del Milan sono in allerta per comprendere se il difensore francese lascerà effettivamente il club. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità decisive per il futuro di Kalulu, con l’auspicio che le trattative possano finalmente giungere a una conclusione positiva per tutte le parti coinvolte. Kalulu è noto per la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni della linea difensiva. Durante la sua permanenza al Milan, ha dimostrato di poter giocare efficacemente sia come difensore centrale che come terzino destro. Questa versatilità sarebbe un grande vantaggio per Thiago Motta, che potrebbe utilizzare Kalulu in diversi ruoli a seconda delle necessità tattiche della Juventus. In un sistema che richiede flessibilità e adattabilità, Kalulu potrebbe facilmente passare da un ruolo difensivo più centrale a una posizione più esterna, coprendo eventuali mancanze e adattandosi ai vari moduli che Motta potrebbe adottare. Un giocatore che, in un certo senso, potrebbe già rivelarsi essenziale.