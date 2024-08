“Comunicazione deviata”: Chiesa choc, adesso è finita

La situazione di Federico Chiesa è sempre più chiara, ma sono chiare anche le considerazioni dell’esperto: attacco choc alla Juventus

“Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. All’interno siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro e la società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni. Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti“.

Con queste parole, una decina di giorni fa, alla vigilia dell’amichevole in Francia con il Brest, il nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha di fatto annunciato la fine della storia tra Federico Chiesa e la Vecchia Signora.

Un addio vociferato già da diversi mesi, ma che adesso è praticamente certo, anche se ancora non è dato sapersi in quale squadra giocherà l’esterno offensivo nella prossima stagione. Su di lui c’è il Napoli, ma la fase di stallo del mercato azzurro non lascia presagire nulla di buono. C’è interesse da parte anche della Roma, ma la sensazione è che se non partirà Dybala i giallorossi non sferreranno l’attacco decisivo.

Insomma, Chiesa si trova in una situazione complicata e rischia di dover adottare una soluzione di ripiego. Magari all’estero, dove qualche club non di primissima fascia potrebbe comunque garantirgli un lauto stipendio. Quel che è certo è che il figlio d’arte lascerà Torino dopo quattro stagioni condite da alti e bassi, a meno di una clamorosa permanenza da separato in casa che non converrebbe a nessuno.

Juve, Chiesa verso l’addio: le parole dell’esperto non lasciano spazio all’interpretazione

Come normale che sia, il divorzio tra Chiesa e la Juventus ha fatto molto parlare di sé tra appassionati ed addetti ai lavori. Ed è inutile dire che le opinioni sono molto variegate, tra chi sostiene la linea del club bianconero e chi invece ritiene che Thiago Motta e compagni abbiano preso una decisione sbagliata. E poi c’è chi, invece, fa un’analisi con riferimento al recente passato…

Ci riferiamo a Paolo Di Canio, ex calciatore ed attuale commentatore televisivo. Il 56enne romano ha preferito affrontare la questione tirando in ballo la criticatissima – da molti tecnici ed opinionisti – gestione di Chiesa da parte dell’ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri e mandando una chiara frecciata a Thiago Motta.

“Adesso per Chiesa è arrivato l’allenatore perfetto, ultra-offensivo e che libera i giocatori all’attacco e al club dice di darlo via perché per le sue caratteristiche non gli serve. Quindi non resta che pensare che Allegri sia quello che lo ha utilizzato meglio di tutti sfruttandolo per le ripartenze in contropiede, altro che averlo rovinato. Bisogna essere realisti, corretti e onesti nelle disamine ma è difficile perché spesso si tifa per le proprie idee e si crea una comunicazione deviata”, ha affermato Di Canio.

Tradotto: secondo l’ex Lazio e West Ham, Thiago Motta e la Juventus starebbero commettendo un errore madornale a cercare di vendere il giocatore. Quest’ultimo, peraltro, rimarrebbe volentieri in Piemonte, dove crede di poter dare ancora tanto per la causa della Vecchia Signora. Staremo a vedere alla fine come andrà a finire e chi avrà ragione.