Fiato sospeso Juventus: bocciata l’offerta da 30 milioni

Fiato sospeso Juventus. Continua l’operazione di rafforzamento in casa Juve in vista della prossima stagione. Non mancano, però, le difficoltà.

In questo schizofrenico mercato della Juventus dove ad un’eccessiva esaltazione iniziale sta seguendo una critica feroce quando la stagione agonistica deve ancora iniziare ed il mercato non ha ancora chiuso i battenti, Cristiano Giuntoli, tra le altre cose, è alla ricerca degli esterni.

Due è il numero giusto. Esterni che non sappiano ‘soltanto’ dribblare e crossare, ma che abbiano, nel loro DNA, la capacità, e l’umiltà, di mettersi sempre al servizio della squadra, coprendo e facendo ‘anche’ quel lavoro sporco che a tutti non piace. Un lavoro che, a quanto pare, non piace a Federico Chiesa. Anche per questo, oltre al non secondario problema legato al suo contratto, Giuntoli e Motta lo hanno inserito nella lista dei partenti. A Thiago Motta piaceva molto di più Matias Soulé e lo avrebbe ‘plasmato’ volentieri. Il bilancio, e le sue impellenti necessità, hanno portato alla sua cessione. Due esterni in meno, due esterni da acquisire sul mercato. Il conto alla rovescia dei giorni che mancano al termine della sessione di mercato non aiuta a chiudere le trattative nel migliore dei modi.

Fiato sospeso Juve, il Porto dice “no”

In questi giorni, infatti, più che mai, chi cede vuole prima trovare un degno sostituto del partente e chi acquista viene ‘preso per la gola’ perché la necessità dell’ultimo minuto è assai più cara.

In tema di esterni, Giuntoli ha qualche nome ancora spendibile sul tavolo. I sogni Sancho ed Adeyemi sono rimasti tali ed una soluzione, forse anche due, il direttore tecnico bianconero la può trovare in Portogallo, sponda Porto: Francisco Conceicao e Wenderson Galeno. Cristiano Giuntoli li ha puntati da tempo. E se per l’esterno brasiliano Galeno la chiusura sembra più lontana, Radiomercato indica nel giovane talento Conceicao il più probabile prossimo esterno bianconero. Ma non tutti la pensano così. Dal Portogallo, Bruno Andrade ci ha aggiornato riguardo la situazione del figlio d’arte portoghese: “Il Porto ha rifiutato l’ultima offerta di prestito della Juventus”. Secondo quanto risulta al giornalista portoghese la Juventus avrebbe proposto un prestito oneroso di 5 milioni di euro, più altri 5 milioni in base a determinati obiettivi, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La trattativa tra Porto e Juventus non si è, al momento, interrotta.

Il tempo continua a passare.