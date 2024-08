Giuntoli c’è, uno degli attaccanti italiani più forti va alla Juve per 10 milioni

Idea a sorpresa da parte di Cristiano Giuntoli che ha deciso di rispolverare un vecchio nome per la Juve: a questa cifra è un affare

La ripresa del campionato si avvicina a grandi falcate e la Juventus è chiamata a farsi trovare pronta, il precampionato non è stato eccezionale da parte del club di Thiago Motta ma la speranza è di vedere la squadra cambiare marcia in vista della nuova Serie A. Aiutare il tecnico è compito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha già trovato un attaccante da consegnare nelle sapienti mani del mister.

Ferragosto rischia di farsi amaro per la Vecchia Signora che in questi ultimi giorni è stata letteralmente beffata dal West Ham, la squadra mercato bianconera sembrava aver chiuso per Jean-Clair Todibo ma alla fine il difensore francese ha preferito misurarsi in Premier League. A quel punto la Juve ha deciso di cambiare completamente obiettivo.

Nico Gonzalez della Fiorentina non è l’unico obiettivo di calciomercato di un club che sa di dover sistemare qualcosa all’interno del proprio reparto avanzato. L’ultimo nome è un vecchio pupillo del club che spera ora di trovare la strada migliore per affondare il colpo: bastano circa 10 milioni per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: Giuntoli ci prova davvero

Già a gennaio sembrava tutto fatto ma alla fine ci sarebbe stato il dietrofront, non è chiaro se è arrivato principalmente dalla parte del calciatore oppure dalla società, ma ora il nome di Domenico Berardi sembra tornato in voga in casa bianconera. La Juve non lo ha mai dimenticato, fece le giovanili proprio con addosso la maglia della Signora, ma ai tempi non c’era spazio per lui in rosa.

Nel luglio del 2015 è stato ufficialmente ceduto al Sassuolo in cambio di 10 milioni e ora, a distanza di dieci anni, può tornare per la stessa cifra. Quella tra Berardi e i neroverdi è una storia ormai arrivata al capolinea e la retrocessione in Serie B rischia di dare il definitivo colpo di grazia alla loro avventura. Ritorno di fiamma, dunque, per la Juve che ha bisogno di aggiungere qualcosa lì davanti.

Il classe 1994 campione d’Europa con la Nazionale nel 2021 ha dimostrato a più riprese di essere un giocatore ottimo per il massimo campionato e anche per i tornei continentali. Tuttavia, l’incognita più importante rimane la sua condizione fisica. Solo durante l’ultima stagione, a causa di alcuni problemi al tendine d’Achille, Berardi è stato costretto a rimanere fuori per oltre 200 giorni.