Juventus fregata: va gratis al Napoli

Poteva essere uno dei protagonisti della nuova Juventus ma alla fine può andare al Napoli: Antonio Conte lo aspetta

Ci siamo, la ripresa del campionato è finalmente alle porte è i tifosi hanno già fatto partire il conto alla rovescia. Prova del nove per la Juventus che durante il precampionato ha lavorato soprattutto sui dettami tattici, Thiago Motta ha le idee chiare e spera che i calciatori a sua disposizione imparino gli schemi quanto prima. Il sogno è quello di arrivare al 22 settembre nella migliore condizione, la sfida casalinga contro il Napoli di Antonio Conte è già l’evento più atteso dell’anno.

Solo una vittoria per il tecnico salentino contro la sua ex squadra da quando ha iniziato l’avventura di allenatore. Ben 6 sconfitte per lui accompagnate da una sola vittoria, quella del 17 gennaio 2021, e da un pareggio in 8 incontri complessivi. Tornare a battere il suo ex club a bordo dei partenopei avrebbe un sapore davvero speciale.

Intanto, però, Conte la sua prima sfida l’ha già vinta e lo ha fatto in chiave calciomercato. L’ex pupillo bianconero ha detto addio alla Vecchia Signora e ora potrebbe abbracciare il progetto tecnico dei rivali alla ricerca proprio di un profilo come il suo. Conte è pronto ad abbracciare il campione.

Altro che Juventus, va al Napoli di Conte

E pensare che potevano conoscersi proprio alla Juventus ma alla fine il loro è stato un destino parallelo che non li ha fatti mai incontrare, se non da avversari. Adesso la loro storia potrebbe però definitivamente cambiare visto che dopo la rescissione consensuale Wojcech Szczesny può trovare subito una nuova sistemazione con addosso i colori del club partenopeo.

La Juventus e l’esperto estremo difensore polacco hanno trovato l’accordo per la separazione con un anno di anticipo, complice anche l’arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza che sembra aver un po’ chiuso fuori dai giochi il classe 1990. Ora nel suo futuro c’è spazio per una nuova avventura e chissà che non potrà essere proprio in Serie A.

Il Napoli, dal proprio canto, un tentativo lo farà. Anche perché Alex Meret non è una garanzia, soprattutto in termini di permanenza, visto il contratto in scadenza a fine anno e il rinnovo sembra ancora apparentemente lontano. Conte vuole vincere subito e nel suo club giocatori pronti con Sczcesny sono sempre i benvenuti. A zero, poi, è davvero un affare.