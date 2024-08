Juventus, nuovo tradimento dopo Todibo: Giuntoli non crede ai suoi occhi

Juventus, nuovo tradimento dopo Todibo: potrebbe sfumare un altro affare dopo il “no” dell’ex difensore del Nizza.

Saranno due settimane caldissime in casa Juventus. Ma le temperature c’entrano poco: è il mercato che, inevitabilmente, contribuirà a farle salire nei prossimi giorni. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica bianconera, è uscire da una fase di stallo che dura ormai da quasi un mese.

La Juventus a luglio è stata attivissima per quanto riguarda le operazioni in entrata ma la rosa non è ancora completa. Molti dei “pallini” dell’ex diesse del Napoli sono sfumati ed il rischio è che naufraghino anche le trattative messe in piedi nell’ultimo periodo. La Signora attende novità da Firenze su Nico Gonzalez: dopo aver trovato l’accordo con l’entourage del giocatore argentino bisogna aspettare che la Viola chiuda l’affare Gudmundsson con il Genoa per dare il via libera alla cessione del nazionale albiceleste. Sembra complicarsi, ad ogni modo, anche l’operazione Kalulu. Giuntoli si è invaghito del terzino francese di proprietà del Milan, presentando una prima offerta ufficiale. Offerta che i rossoneri sembrano aver gradito: prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni.

Il calciatore transalpino, però, non è ancora pienamente convinto di lasciare Milanello. Ieri sera era con il resto della squadra a San Siro per l’amichevole con i corregionali del Monza ed oggi ha preso parte all’allenamento, agli ordini del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

🚨⏸️ After the agreement reached between #ACMilan and #Juventus for a loan with a buy option of #Kalulu, the 🇫🇷 player has not yet given his green light.

‼️Pierre is taking time to better understand his possible role at the ⚪⚫ and – in general – would prefer a permanent move. pic.twitter.com/rbGksmzzQB

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 14, 2024