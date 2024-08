Proposta indecente, Chiesa regala il difensore: scambio assurdo in Serie A

Federico Chiesa è ai margini del progetto della Juventus, ma la sua cessione potrebbe portare in bianconero un nuovo difensore centrale. Motta chiede un giocatore in quel ruolo da tempo.

La Juventus sta cercando di chiudere con un difensore da diverse settimane. Thiago Motta ha chiesto un innesto nel reparto difensivo, composto attualmente da Bremer, Gatti, Rugani, Djalò e, all’occorrenza, Danilo. L’ex tecnico del Bologna vuole un calciatore che completi il pacchetto di difensori centrali della sua squadra e Cristiano Giuntoli sta facendo di tutto per accontentarlo.

Sembrava fatta per Jean-Clair Todibo, ma il difensore centrale francese ha scelto la Premier League e si è accasato con il West Ham. Il club londinese lo ha preso in prestito dal Nizza, riservandosi un diritto di riscatto al termine di questa stagione. Questo vuol dire che, in attesa di Tomori, Motta inizierà quasi sicuramente la nuova stagione senza il centrale difensivo che ha chiesto in queste settimane, ma il mercato chiude il 30 agosto e la Juventus potrebbe sfruttare Chiesa per accontentare l’ex calciatore dell’Inter.

Scambio Rrahmani-Chiesa per dare un difensore a Motta?

Federico Chiesa non rientra nei progetti della Juventus. Questo, ormai, è un concetto chiaro a tutti, anche al calciatore, scaricato pubblicamente dal suo allenatore dopo un’amichevole estiva. Chiesa deve trovare una nuova squadra, il contratto in scadenza nel 2025 non agevola la Juventus, Giuntoli sa che dovrà venderlo a prezzo scontato, ma ormai le strade del calciatore e del club bianconero sono destinate a separarsi, quindi bisogna trovare una soluzione in tempi brevi.

Nelle ultime settimane, più volte Chiesa è stato accostato ad alcune squadre italiane e una di queste è il Napoli di Antonio Conte. L’allenatore salentino ha spiegato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia con il Modena che la società deve lavorare ancora molto sul mercato, l’innesto di Federico Chiesa potrebbe essere un grande colpo per il club di Aurelio De Laurentiis.

La Juventus potrebbe proporre uno scambio alla pari con Amir Rrahmani, difensore kosovaro, autore di una stagione negativa l’anno scorso, ma molto esperto e sicuramente valido. Sembra che il calciatore del Napoli non convinca del tutto Motta, ma potrebbe arrivare alla Juventus attraverso uno scambio alla pari con Federico Chiesa. Se la trattativa andasse a buon fine, entrambe le squadre risolverebbero un problema nello scacchiere tattico dei propri allenatori, ma bisogna superare l’ostacolo Conte: l’ex allenatore della Juventus non ha nessuna intenzione di privarsi di Amir Rrahmani.