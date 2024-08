“Quello che ha fatto è vergognoso”: Koopmeiners ‘demolito’ in diretta

L’affare Koopmeiners continua, ma le critiche sull’atteggiamento dell’olandese non mancano affatto: parole di fuoco in diretta

Ferragosto molto caldo in casa Juventus, questo è il momento chiave del mercato per definire una volta per tutte la squadra che avrà in mano Motta. Al momento sono tre gli acquisti di cui l’italo-brasiliano ha bisogno: un difensore centrale, due esterni offensivi e il ‘solito’ Teun Koopmeiners.

Nelle ultime ore si registra un cedimento dell’Atalanta, che dopo mesi di tira e molla ha finalmente deciso di aprire le porte alla trattativa. Al club di Percassi non arriverà un assegno di 60 milioni di euro (quello che chiedeva inizialmente), ma l’affare ballerà su cifre egualmente elevate, ossia 50 milioni più cinque di bonus.

Ci siamo dunque, la Juventus è pronta a chiudere quest’affare molto importante in vista della prossima stagione, ma non mancano le critiche contro l’atteggiamento dell’olandese, una sorta di separato in casa in quel di Bergamo dopo le ultime settimane a dir poco turbolente.

Affare Koopmeiners, Massimo Marianella contro l’olandese

L’arrivo potenziale di Koop tranquillizza Thiago Motta che proprio sull’olandese baserà la sua squadra. Non esistono sul mercato calciatori simili al classe ’99 per qualità e temperamento, ciò impreziosisce un affare dal grande impatto sia sportivo che mediatico.

Gli ultimi giorni sono stati però molto complicati per l’ex Az Alkmaar. Il motivo è presto detto: Koopmeiners ha difatti terminato il suo rapporto con l’Atalanta sebbene ci sia un contratto ancora in essere, con il suo (ex) allenatore Gian Piero Gasperini che non gli ha risparmiato critiche per questa sua evidente mancanza di rispetto nei confronti del club che lo ha fatto esplodere.

Critiche in tal senso arrivano anche da molti opinionisti e giornalisti, come Massimo Marianella che non ha trattato coi guanti bianchi il centrocampista. “Mi ha deluso come persona, quello che ha fatto all’Atalanta è vergognoso“, così il telecronista di Sky Sport che non ha apprezzato il modo con cui ha trattato la squadra nerazzurra.

Koopmeiners in attesa di trasferirsi alla Juventus è una sorta separato in casa: non si allena più ormai da giorni con i suoi compagni e la Dea attende l’arrivo del suo sostituto (che dovrebbe essere O’Riley del Celtic), prima di cederlo definitivamente proprio alla Juventus. Gasperini non lo considera più un calciatore della propria rosa, un motivo in più per i tifosi bianconeri di sognare un centrocampo potenzialmente da primo posto in classifica.