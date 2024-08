Scambio a sorpresa in Serie A: Juventus insaziabile

Scambio a sorpresa in Serie A. Il mercato della società bianconera, progettato e condotto da Cristiano Giuntoli, continua a regalare emozioni.

Il Como è dietro l’angolo. Lunedì, ore 20.45, per la Juventus sarà campionato. Con quale formazione Thiago Motta scenderà in campo? E’ la domanda delle cento pistole perché il mercato della Juventus è una continua sorpresa. In positivo come in negativo.

Millanta le operazioni avviate ed abbozzate. Almeno una decina, tra entrate ed uscite, ‘dovrebbero’ essere chiuse da qui al 30 agosto, data di chiusura del mercato. Operazioni in uscita che ‘dovrebbero’ favorire i nuovi ingressi alla Continassa. Almeno nei progetti di Cristiano Giuntoli. Troppi condizionali, però, continuano ad influire negativamente su un mercato che ha ancora bisogno di risposte concrete. Thiago Motta non è soddisfatto dal momento che perfino nel suo undici ideale mancano almeno tre/quattro titolari. Il tecnico italo brasiliano spera almeno di ricevere qualche buona nuova alla vigilia della prima di campionato. In effetti il mercato della Juventus potrebbe regalare delle novità già nelle prossime ore. Ad annunciarlo Romeo Agresti con un post sul sul profilo X.

Scambio a sorpresa in casa Juve

Una lunga lista di giocatori da cedere. L’hanno stilata, a quattro mani, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Nella lista sono, però, esclusi i giovani della Next Gen.

Finora il mercato della Juventus, ed il parzialissimo risanamento dei conti, è avvenuto anche grazie, e soprattutto, alle cessioni di alcuni dei migliori talenti della seconda squadra bianconera. Da Matias Soulé a Dean Huijsen, da Enzo Barrenechea a Samuel Iling Junior. E come ci informa Romeo Agresti la campagna acquisti-cessioni che tocca la seconda squadra della Juventus è tutto fuorché terminata: “Il Genoa ha chiesto Muharemovic alla Juventus. Possibile lo scambio con Papadopoulos“. Operazione in ottica Next Gen che vede protagonista il giovane bosniaco, classe 2003, Tarik Muharemovic. Pertanto, dopo le cessioni al Genoa di Dragusin e De Winter, un altro difensore della ‘meglio gioventù’ bianconera è pronto ad imboccare l’autostrada in direzione Genova. Cambia la Next Gen. Si spera che non cambi la qualità dei suoi interpreti.