Si riaccende Juve-Inter: l’erede di Vlahovic arriva a costo zero

Si riaccende il duello di mercato Juve-Inter per l’erede di Dusan Vlahovic che può presto lasciare Torino: possibile arrivo a costo zero

Il futuro di Dusan Vlahovic non è così solido come si pensi. L’attaccante serbo con ogni probabilità resterà ancora alla Juve per questa stagione, ma presto potrebbe essere messo sul mercato anche lui. I problemi relativi al rinnovo riscontrati da Chiesa e Rabiot riguardano anche l’ex Fiorentina, ad oggi non sono esplosi ancora in maniera evidente in quanto il suo contratto è ancora mediamente lungo e scadrà nel 2026.

Dunque se durante l’anno non si troverà un accordo per il prolungamento, ci ritroveremo davanti ad un Chiesa-bis. Fin qui i primi colloqui andati in scena tra le parti non sono stati idilliaci. I discorsi saranno approfonditi verosimilmente a mercato fermo, quindi da settembre in poi, ma ad oggi c’è ancora molta distanza. Tirando le somme è probabile che anche il serbo tra un anno lasci Torino.

Sfida Juve-Inter per il nuovo attaccante bianconero: può arrivare gratis!

Per questo motivo i bianconeri si stanno già guardando intorno per il possibile sostituto e all’orizzonte c’è un giocatore che potrebbe fare al caso di Giuntoli. Si tratta di un bomber molto ambito in Europa che andrà in scadenza proprio la prossima estate, e dunque potrebbe così arrivare gratis.

Peccato però che lo stesso pensiero lo stia facendo anche l’Inter, con Beppe Marotta che è un autentico top player dei parametro zero. Si profila un nuovo duello di mercato sull’asse Torino-Milano, per portarsi a casa il talento gratis. Sempre che non vada via in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore è Jonathan David, attaccante canadese.

Al momento è in stand by il suo addio al Lilla. In caso di mancata cessione del classe 2000 e in assenza di rinnovo (cosa che ad oggi il calciatore non intende sottoscrivere), potrebbe diventare una ghiotta occasione per la Juve da prendere tra dodici mesi a parametro zero. Ma come detto ci sarebbe anche l’Inter e non solo. David è molto seguito da diversi club stranieri che potrebbero cercare di acquistarlo sin da subito.

Le prossime settimane chiariranno prima di tutto se resterà o meno nel club di Ligue 1, cosa che a questo punto la Juve spera. Solo in questo caso si potrà iniziare ad approfondire il discorso in vista del prossimo anno.