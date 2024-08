Un clamoroso ritorno per il posto di Chiesa: ha già detto sì

Un clamoroso ritorno per il posto che spetterebbe a Chiesa, ecco cosa sta succedendo in squadra: i dettagli della situazione.

Jeremie Boga potrebbe presto tornare in Serie A. Dopo le esperienze passate con il Sassuolo e l’Atalanta, l’attaccante ivoriano è finito nel mirino della Roma, che sta lavorando per portarlo nella Capitale. Nella giornata di mercoledì 14 agosto, l’agente di Boga, Fali Ramadani, ha incontrato i dirigenti della Roma, dando il via a una trattativa che potrebbe presto vedere l’attaccante vestire la maglia giallorossa.

L’ok di Boga al trasferimento è già arrivato, segno del suo interesse nel tornare a giocare in Italia. Tuttavia, l’accordo tra la Roma e il Nizza, il club francese in cui l’attaccante milita attualmente, non è ancora stato raggiunto. Le prossime ore saranno cruciali per capire se le due società riusciranno a trovare un’intesa economica che possa soddisfare entrambe le parti e permettere così il ritorno di Boga in Serie A.

Boga alla Roma chiude Chiesa nella Capitale

Nella scorsa stagione in Ligue 1, Boga ha dimostrato il suo valore con il Nizza, mettendo a segno 6 gol e fornendo 6 assist in 28 presenze. Prestazioni che confermano la qualità dell’attaccante ivoriano, già ben nota ai tifosi italiani per i suoi trascorsi in Serie A. Con il Sassuolo e l’Atalanta, Boga ha totalizzato 20 gol e 15 assist in 136 presenze, diventando uno dei giocatori più interessanti del campionato italiano per la sua capacità di saltare l’uomo e creare occasioni da gol.

Per la Roma, l’arrivo di Boga rappresenterebbe un rinforzo importante nel reparto offensivo ma anche una conferma che, se i giallorossi puntano tutto su Boga, potrebbero lasciare perdere, definitivamente, l’esterno azzurro e della Juventus, Federico Chiesa. La squadra giallorossa è alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche dell’ivoriano: veloce, tecnico e capace di fare la differenza nell’uno contro uno, in sostanza il ruolo di Boga sarebbe, per l’appunto, quello di Chiesa. L’esperienza in Serie A , unita alle recenti prestazioni in Ligue 1, lo rendono, attualmente, un profilo ideale per il progetto tecnico di Daniele De Rossi.

Con l’acquisto dell’attaccante ivoriano dal Nizza, la Roma chiuderebbe definitivamente le porte all’ipotesi di vedere Chiesa vestire la maglia giallorossa. Federico Chiesa, talento della Juventus e della Nazionale italiana, è stato al centro di numerosi rumors di mercato, con diversi club, tra cui la Roma, accostati al suo nome. Tuttavia, il profilo di Boga risponde perfettamente alle esigenze del mister.