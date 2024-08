Botto Juventus di Ferragosto: accordo e firma, tifosi in delirio

Calciomercato Juventus, la trattativa è stata ormai definita in tutti i suoi aspetti: che regalo per i tifosi bianconeri

A pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Como, non sono pochi i nodi da sciogliere sul mercato per Cristiano Giuntoli. Uno, però, è stato risolto proprio in queste ore vista la definizione di una trattativa che andava avanti da diverse settimane.

Come evidenziato da Romeo Agresti, infatti, la Juventus ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz, con il tuttofare turco che vestirà anche la prestigiosissima maglia numero 10. La fumata bianca è arrivata proprio nel primo pomeriggio, a suggellare una trattativa lunga e complessa che ha vissuto non pochi momenti di crisi. Considerato uno dei centri attorno ai quali far ruotare il progetto tecnico della Juventus, Yildiz apporrà dunque la firma sul suo nuovo contratto, che gli varrà anche un sostanzioso adeguamento e la maglia numero 10, di cui da tempo si parlava.

Mancano ormai soltanto gli annunci ufficiali del caso ma la trattativa può dirsi conclusa: la Juventus ha il suo nuovo numero 10, è Kenan Yildiz. Come riportato da Giovanni Albanese, lo stipendio del classe ‘2005 passerà da 300 mila euro ad una base di un milione di euro a cui si aggiungeranno bonus raggiungibili a determinate condizioni. L’annuncio arriverà nel corso delle prossime ore e comunque in tempo per essere ufficializzato dalla Juventus prima della vigilia della sfida con il Como.