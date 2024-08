Clamoroso, match del campionato italiano gratis su DAZN: ecco come vederlo

Incredibile ma vero, la promozione targata DAZN permetterà di vedere gratuitamente la partita del nostro campionato di calcio.

Ormai manca pochissimo all’inizio del campionato di calcio in Italia. Il weekend che sta per arrivare segnerà l’avvio della stagione sportiva 2024-2025, con la discesa in campo di tutte le squadre italiane, le quali andranno a caccia del titolo conquistato dall’Inter nell’ultimo campionato.

Come accaduto già negli scorsi anni, l’esclusiva assoluta per la trasmissione dei campionati di Serie A e Serie B è stata accaparrata dall’emittente DAZN. Ovvero la piattaforma in streaming che ha vinto il bando per trasmettere il calcio italiano dal 2024 al 2027. Un triennio che, nella speranza dei tifosi, dovrà portare più benefici che problemi, visti i tanti disservizi tecnici del recente passato.

Senza dimenticare la decisione dell’emittente di aumentare i prezzi e le tariffe per gli abbonamenti in vista della nuova stagione. I vari pacchetti proposti costeranno circa il 15% in più rispetto allo scorso anno, una scelta che ha scontentato molti tifosi ed appassionati. Ma per evitare il fuggi-fuggi generale, DAZN ha deciso di lanciare alcune iniziative interessanti.

La promozione di DAZN: la prima partita del campionato sarà gratis per tutti

Una di queste promozioni, voluta proprio per riconquistare una fetta di pubblico poco contenta dell’aumento dei prezzi, riguarda la trasmissione gratuita di alcuni eventi sportivi e calcistici in generale.

Infatti venerdì 16 agosto alle ore 20:30 verrà trasmessa senza alcun costo la partita Brescia-Palermo, ovvero la gara inaugurale della stagione 2024-2025 di Serie B. Una scelta strategica che permetterà a tutti gli appassionati di usufruire di tale contenuto senza sborsare neanche un euro.

Per assistere gratuitamente all’anticipo della prima giornata di B basterà recarsi sul sito dazn.com/home e registrarsi senza alcun tipo di spesa, inserendo la propria e-mail e password. Brescia-Palermo sarà solo il primo dei vari contenuti gratuiti che DAZN metterà a disposizione durante la stagione, una delle novità per il triennio 2024-2027.

Ricordiamo che DAZN si è assicurata la messa in onda in diretta di tutto il campionato di Serie B (oltre alla massima serie italiana), compresi anche i playoff ed i playout. Inoltre il pacchetto di abbonamento prevede anche eventi come la Serie A Enilive, tutta LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic, il campionato di calcio femminile, la NFL, la CEV Champions League di volley maschile e femminile, gli sport da combattimento e i canali Eurosport.