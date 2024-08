Dal Napoli alla Juventus: Giuntoli estrae il coniglio dal cilindro

La Juventus guarda in casa Napoli per rinforzare la propria rosa con Cristiano Giuntoli che è pronto a fare un tentativo per un colpo.

Cristiano Giuntoli vuole regalare un nuovo colpo a Thiago Motta per completare la rosa a disposizione del tecnico italo-brasiliano.

Il reparto maggiormente ritoccato in casa Juventus durante questa sessione di mercato è quello del centrocampo con i bianconeri che sperano sempre di riuscire a trovare l’intesa per Teun Koopmeiners con l’Atalanta. I bergamaschi chiedono circa 60 milioni di euro per l’olandese, una somma che la Juventus al momento non appare intenzionata a versare nelle casse degli orobici. In mezzo al campo, però, potrebbe arrivare un nuovo rinforzo con Giuntoli pronto ad un colpo a sorpresa.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Napoli per rinforzare la rosa

Stando a quanto affermato da Rudy Galetti su X, la Juventus avrebbe messo nella sua lista dei desideri Michael Folorunsho, centrocampista che appare in uscita dalla squadra di Antonio Conte.

Classe 1998, il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con il Verona che gli è valsa la convocazione agli europei da parte di Luciano Spalletti. Tornato al Napoli, il giocatore si è messo subito a disposizione di Antonio Conte che sembra però avere altre idee per quello che riguarda il proprio centrocampo ed avrebbe dato l’ok alla partenza del mediano. La Juventus, pronta a rivoluzionare completamente il proprio reparto mediano, è sulle tracce del calciatore anche se la concorrenza non manca.

Il centrocampista è infatti da tempo nel mirino della Lazio che ha avuto già diversi contatti con il Napoli per cercare di arrivare a Folorunsho. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare al passaggio alla Lazio che si tratterebbe di fatto di un ritorno. L’ex Verona è cresciuto proprio nelle giovanili del club biancoceleste ed è un pallino di Marco Baroni che ha chiesto il suo acquisto alla dirigenza. Stando a quanto affermato da Alfredo Pedullà la Lazio avrebbe avuto contatti positivi con il Napoli nelle ultime ore con gli azzurri che chiedono circa 12 milioni di euro per il suo cartellino.

Cristiano Giuntoli è pronto però ad inserirsi nella trattativa per provare a mettere a disposizione di Thiago Motta un nuovo centrocampista. Folorunsho andrebbe infatti ad aggiungersi agli acquisti di Douglas Luiz e Kephren Thuram che hanno già rivoluzionato la linea mediana della Juventus. Il tutto potrebbe essere poi completato dall’arrivo di Koopmeiners, da mesi nel mirino dei bianconeri.