Doccia gelata Juve: controrisposta da 25 milioni

Mancano soltanto pochi giorni al debutto in campionato ma il “cantiere Juventus” continua a dare l’impressione di essere ancora aperto. Il club bianconero a luglio ha effettuato una serie di colpi importanti, portando a Torino giocatori di spessore come Douglas Luiz ma anche giovani pronti ad esplodere come l’ex centrocampista del Nizza Khephren Thuram.

Le questioni da risolvere, tuttavia, sono parecchie e la rosa è tutt’altro che completa. Molti dei cosiddetti “esuberi” non sono stati piazzati e per rendere il roster a disposizione di Thiago Motta più competitivo servono almeno altri 3 o 4 innesti. Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli dovrà trovare i giusti incastri ma la sensazione è che il mercato in entrata tornerà a decollare solamente quando qualcuno che attualmente non fa più parte del progetto dell’allenatore italobrasiliano (vedi Chiesa) farà le valigie. Nel frattempo l’ex direttore sportivo del Napoli non se ne sta con le mani in mano e continua a seguire diversi giocatori che potrebbero far comodo al tecnico di Sao Bernardo do Campo.

Doccia gelata Juve, lo Sporting non “svende” Edwards

La Juventus ha messo nel mirino Nico Gonzalez della Fiorentina. Con ogni probabilità sarà lui a prendere il posto di Chiesa in quella zona di campo. Giuntoli, ad ogni modo, ha predisposto alcuni piani B nel caso in cui l’esterno argentino di proprietà della Viola non dovesse approdare a Torino.

Uno che fa gola al direttore tecnico bianconero è il classe 1998 Marcus Edwards, che dal ’22 veste la maglia dello Sporting. L’inglese, cresciuto nel Tottenham, è stato uno dei protagonisti della passata stagione (6 gol e 9 assist) che ha visto trionfare i biancoverdi nella Liga de Portugal. Secondo il quotidiano lusitano “A Bola”, tra le pretendenti di Edwards c’è anche la Juventus, un po’ titubante di fronte alla richiesta del club di Lisbona. Per privarsi del giocatore, infatti, lo Sporting chiede 25 milioni di euro.