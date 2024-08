Doppietta da 77 milioni: Juventus al traguardo

Doppietta da 77 milioni. Il giorno di Ferragosto può portare positive sensazioni riguardo il mercato della Juventus. E forse il grande annuncio.

Ferragosto, il momento più caldo, in tutti i sensi, dell’estate. Ferragosto che può trasformarsi in una data decisiva per il mercato della Juventus. Tra soli quattro giorni inizierà la stagione ufficiale dei bianconeri che in quel momento vorranno avere qualche certezza in più.

Il suo nome circola da mesi in casa Juve. Cristiano Giuntoli ha scelto prima il nuovo tecnico per la sua squadra, Thiago Motta e poi colui che ne avrebbe incarnato, in campo, la filosofia di gioco basata, soprattutto, sulla duttilità. Sulla capacità di far bene tutto, in tutte le zone del campo. Sempre e contro chiunque. Chi, allora, meglio del ‘tuttocampista’ dell’Atalanta, l’olandese Teun Koopmeiners?

Doppietta da 77 milioni, Koopmeiners alla Juventus

Ci si è quasi dimenticati il momento in cui la Juventus lo ha messo messo al primo posto tra gli obiettivi da raggiungere. Tanto tempo fa. E poi una trattativa infinita con l’Atalanta. Ora sembra che manchi davvero poco ad una felice conclusione della vicenda che porterà Teun Koopmeiners alla Juventus.

Lentissimamente ma sembrano che tutti i tasselli di questo intricatissimo puzzle stiano trovando il loro giusto posto. L’Atalanta chiede per il suo centrocampista 60 milioni di euro, non uno di meno. Passo dopo passo Cristiano Giuntoli ha alzato l’offerta fino a portarla lì dove la Dea vuole che arrivi: 55 milioni di euro più eventuali bonus. L’Atalanta, dal canto suo, ha rilanciato per l’acquisto di Matthew O’Riley, classe 2000, centrocampista inglese naturalizzato danese in forza al Celtic, scelto come naturale sostituto di Teun Koopmeiners. La società della famiglia Percassi ha messo sul tavolo 27 milioni di euro con la ferma intenzione di chiudere l’affare e portare il centrocampista a Zingonia. Tutto lascia presupporre che chiusa la trattativa per O’Riley Koopmeiners potrà dirigersi a Torino. La Juventus, da mesi, non attende altro.