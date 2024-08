Futuro Chiesa, sentenza UFFICIALE della Juventus

Futuro Chiesa, sentenza UFFICIALE. Sembra davvero essere arrivata ai titoli di coda l’avventura dell’esterno di Genova in maglia bianconera.

La Juventus non si ferma. Ferragosto è un giorno come un altro quando vi sono ‘scottanti’ situazioni da portare a conclusione. Nella maniera migliore possibile. Questioni di mercato assai delicate, sia in entrata che in uscita.

In entrata è sempre il nome di Teun Koopmeiners ad avere la priorità assoluta. Forse mai come in queste ore la Juventus è stata vicina all’obiettivo dichiarato di questa sessione di mercato. Un altro piccolo sforzo economico, si fa per dire, per arrivare ad accontentare l’Atalanta e sperare di poter annunciare al più presto il nuovo arrivo. La giornata di Ferragosto in casa Juventus è stata segnata dalle parole di Maurizio Scanavino, amministratore delegato della società bianconera. Al quotidiano Tuttosport il numero due bianconero ha presentato la nuova stagione della Juventus. Ha però anche emesso una sentenza ufficiale che non ammette, né ammetterà, repliche.

Futuro Chiesa, sentenza UFFICIALE: è fuori

In uscita è sempre il nome di Federico Chiesa a creare maggiori preoccupazioni. La scadenza del suo contratto a giugno 2025, ed in mancanza di un rinnovo di contratto che, al momento, non appare più un’ipotesi perseguibile, impone alla Juventus la sua cessione.

A tal proposito la dichiarazione di Maurizio Scanavino sull’attaccante numero sette della Juventus, non lascia dubbi di sorta: “E’ una questione di trasparenza, è inutile raccontare bugie quando tuti conoscono la verità. E poi si può non essere funzionali in una realtà e funzionalissimi in un’altra“. Le parole del numero due della Juventus su Federico Chiesa sembrano avere il peso di una sentenza ufficiale. Da oggi, ufficialmente, le porte della società bianconera si chiudono in maniera definitiva per il suo, ormai quasi ex, numero sette. E, a questo punto, poco importa se la causa principale che porterà all’inevitabile separazione sia legata al modulo di gioco, alle scelte del nuovo tecnico Thiago Motta, o a fattori meramente economici. Federico Chiesa lascerà la Juventus. E tanto basta.