Giuntoli si è già stufato: lo spedisce in tribuna

Calciomercato Juventus, Giuntoli si è già stufato di questa situazione: pronto a spedirlo in tribuna nel caso in cui continuasse a rifiutare le destinazioni e offerte

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, è stato molto chiaro. Tanto è vero che, oltre a parlarne con i calciatori interessati, ha ribadito il proprio concetto anche dinanzi alle telecamere: ci sono alcuni atleti che non rientrano nel progetto tecnico della squadra in questa stagione. Ergo: sono liberi di trovarsi una soluzione alternativa che non sia quella di vestire la maglia bianconera.

Un discorso che non riguarda solamente uno dei calciatori cardini come Federico Chiesa. Non è un mistero che il classe ’97 sia fuori da tutto e che continua ad allenarsi a parte, insieme ad un suo preparatore di fiducia, con la speranza di trovare una nuova squadra a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato. Ci sono altri suoi compagni di squadra nella sua stessa situazione.

Tra questi Weston McKennie. Anche il centrocampista statunitense, dopo essere stato al centro del progetto dell’ex mister Allegri, non è ben visto da Motta. Nemmeno con il binocolo. L’americano, però, continua a rifiutare le offerte provenienti dall’estero. In particolar modo dalla Turchia. Una decisione che ha fatto perdere non poco la pazienza a Giuntoli pronto a punirlo nel caso in cui dovesse continuare in questo modo.

Juventus, Giuntoli perde la pazienza con McKennie: pronto a punirlo

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, dal suo account ufficiale di ‘X’, pare che un intermediario abbia contattato l’entourage di Weston McKennie per una offerta proveniente dal Galatasaray. La squadra in cui milita l’ex conoscenza della Serie A come Mauro Icardi ha pensato all’americano per rinforzare il proprio centrocampo.

A quanto pare, però, questo interesse è destinato a rimanere solamente un “pensiero” per il club. L’americano, infatti, di trasferirsi in Turchia non ne vuole assolutamente sapere. Una destinazione che il calciatore non preferisce affatto. Dopo aver appreso di questa notizia pare che Giuntoli sia andato su tutte le furie. Ed il motivo è fin troppo ovvio: la Juventus vuole liberarsi di lui e, allo stesso tempo, incassare dalla cessione.

Motta, infatti, non ha alcuna intenzione di cambiare idea e lo tiene fuori da ogni tipo di progetto. McKennie, nel caso in cui dovesse continuare ad applicare questo tipo di comportamento, potrebbe seriamente rischiare di finire un anno in tribuna. Nei prossimi giorni, insieme al suo procuratore, valuterà altre offerte dall’estero ma anche dalla Serie A: sulle sue tracce, infatti, c’è sempre vigile la Fiorentina.