Affare fatto, colpaccio Juventus: firma il nuovo bomber

Ci sono delle novità di mercato che riguardano la Juventus. I bianconeri hanno messo a segno un altro colpo in attacco, ecco tutti i dettagli.

Protagonista su tutti i fronti, Cristiano Giuntoli ed i suoi collaboratori sono a lavoro per la prossima stagione che prenderà il via molto presto. La società guarda soprattutto al futuro e su come migliorare il settore giovanile e l’Under 23, da cui quest’estate sono arrivati tanti soldi di plusvalenze. La politica del club è chiara ed è per questa ragione che dei principali investimenti arrivano anche per i più piccoli e non solo per la Prima Squadra.

Ed è in questa direzione che la Juventus si muove, provando a convincere i migliori talenti italiani e non solo a firmare con i bianconeri. Giuntoli ha ampliato l’area scouting ed ha aggiunto personalità importanti di una certa caratura, capaci di individuare dei profili migliori dall’Under 16 fino all’Under 23.

Calciomerato Juventus: arriva l’attaccante.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il prossimo colpo dei bianconeri che sono riusciti a strappare alla concorrenza un giovane di buone speranze, che ha tanto futuro dalla sua.

A fare il punto della situazione su questo affare di mercato è la redazione di JuventusNews24, che ha svelato i dettagli dell’accordo chiuso dai dirigenti bianconeri che hanno strappato il sì del calciatore che si legherà alla Vecchia Signora per la prossima stagione. Il colpo è arrivato in chiave Under 16, con la società che è riuscita a prendere il bomber del Monza.

Il classe 2009 Giacomo Urbano ha convinto i dirigenti della Juventus che hanno deciso di tesserarlo per l’Under 16. Reduce da una super stagione in Under 15, conclusa con 9 gol ed 8 assist, il giovanissimo ha deciso di fare il salto di qualità e firmare con la squadra bianconera.

Figlio d’arte, il padre è Orlando Urbano che ha militato proprio nel settore giovanile bianconero. Sulle orme del papà, dunque, il figlio Giacomo tenterà di tornare alla ribalta e conquistare sempre più spazio nella Vecchia Signora.