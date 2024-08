Juve, arriva da Manchester il colpo da novanta in attacco: 15 milioni!

Colpo a sorpresa da parte della Juventus, che ha messo nel mirino l’attaccante che ha già detto addio al Manchester United.

Reduce da stagioni altalenanti, il calciatore fino a qualche tempo fa era considerato un vero e proprio crack del calcio europeo. Poi, le esperienze poco fortunate in Premier non hanno contribuito alla sua crescita. Adesso è pronto a rimettere la carriera nelle sue mani e la Juventus può essere la squadra giusta da cui ripartire. I bianconeri, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, stanno facendo un pensierino visto che le condizioni economiche sono anche favorevoli.

Giuntoli è a lavoro per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus. Il dirigente bianconero, dopo aver venduto Huijsen e Matias Soulé, ha il gruzzoletto per poter tentare l’assalto a Teun Koopmeiners, che resta l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Oltre all’olandese, la società cerca anche dei giocatori offensivi. Degli esterni ed un vice Vlahovic, che possa completare il reparto a disposizione di Thiago Motta che ha già messo alla porta Federico Chiesa. Le prossime settimane saranno decisive, visto che siamo entrati in una fase calda di mercato che terminerà il prossimo 30 agosto. Prima di quella data, il direttore della Vecchia Signora conta di chiudere una serie di trattative per migliorare ulteriormente l’organico a disposizione dell’allenatore.

Nuovo attaccante Juve: arriva da Manchester, i dettagli

Cresce l’attesa dei tifosi per l’esordio stagionale in campionato della squadra, che avverrà il prossimo lunedì contro il Como. Intanto, dal mercato si attendono delle novità visto che in entrata la Juventus si è fermata a Douglas Luiz, Thuram e Cabal. Servono altri giocatori per migliorare la squadra e, soprattutto, in avanti qualcosa in più per dare linfa al reparto offensivo. Ecco perché, nelle ultime ore, ha preso corpo l’ipotesi dello svincolato di lusso che è libero dopo l’addio dal Manchester United.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Giuntoli sta pensando di portare alla Juventus Anthony Martial. Per l’ex Manchester United è pronto un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Affare che potrebbe consentire a Motta di avere a disposizione un attaccante duttile, visto che il francese all’occorrenza può giocare anche sulla fascia o da seconda punta, oltre a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic.