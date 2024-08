Koopmeiners-Juventus, offerta rifiutata e domino choc: è successo ancora

Koopmeiners-Juventus, Giuntoli gelato dalle notizie che arrivano dall’Inghilterra: non si sblocca la trattativa per l’olandese.

Il sogno Supercoppa Europea si è dissolto nella notte di Varsavia: l’Atalanta di Gasperini ieri sera si è dovuta arrendere al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha messo in bacheca l’ennesimo trofeo continentale.

La Dea ci ha provato e nel primo tempo non ha neanche demeritato ma nella ripresa è venuta fuori tutta la qualità dei Blancos, i quali da quest’anno possono contare anche su un fuoriclasse assoluto come Kylian Mbappé (l’ex attaccante del PSG ha realizzato il gol del 2-0), arrivato a parametro zero dal club parigino. Gasperini non ha fatto drammi, riconoscendo la superiorità dell’avversario: in cuor suo però avrà pensato che le cose sarebbero potute andare diversamente se in campo ci fosse stato un calciatore del calibro di Teun Koopmeiners, rimasto a Bergamo per questioni legate al calciomercato. L’olandese, infatti, si è promesso da tempo alla Juventus ma le due società non hanno ancora raggiunto l’accordo economico per far decollare la trattativa. Che sta diventando una vera e propria telenovela.

Koopmeiners-Juventus, il Celtic ha rifiutato l’offerta della Dea per O’Riley

L’ex AZ Alkmaar vuole vestire al più presto il bianconero e su questo non ci sono più dubbi, visto che l’ha confermato lo stesso Gasperini in una delle ultime conferenze stampa.

BREAKING: Celtic have rejected a fifth offer from Atalanta for midfielder Matt O’Riley 🍀 pic.twitter.com/6AMkpov7dq — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 15, 2024

La Dea si è ormai rassegnata ma prima di accordarsi con la Juventus deve chiudere per il sostituto dell’olandese. Stando ai rumors, i nerazzurri sono molto vicini al centrocampista inglese ma naturalizzato danese Matt O’Riley, di proprietà degli scozzesi del Celtic. Come riferisce su X Sky Sport UK, tuttavia, il club di Glasgow ha appena rifiutato l’ennesima offerta dei bergamaschi, di circa 27 milioni di euro. I bianconeri, dunque, dovranno attendere ancora per poter annunciare il giocatore che inseguono con una certa insistenza da mesi e che andrebbe a completare il centrocampo di Thiago Motta.