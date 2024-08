La Juventus batte l’Inter: è di nuovo UFFICIALE

Ennesimo testa a testa tra storiche rivali, ovvero Juventus contro Inter. I bianconeri hanno avuto la meglio, i risultati dicono tutto

Il vero derby torinese dovrebbe essere, per tutti i tifosi, quello tra Juventus e Torino, ovvero le due squadre del capoluogo piemontese. Ma se i supporter granata sentono moltissimo questo duello cittadino, quelli bianconeri invece vantano una rivalità ancora maggiore, che va oltre le questioni geografiche.

Per molti il vero derby è quello tra Juventus ed Inter. Sono loro le due squadre maggiormente rivali nel nord Italia, visto che vantano entrambe una storia ricca di trofei, duelli all’ultimo sangue e antipatie reciproche. Il tutto si è enfatizzato dopo lo scandalo Calciopoli, quando lo Scudetto del 2005-2006 vinto sul campo dalla Juve fu assegnato ai rivali interisti, generando polemiche, ripicche e tanto altro.

I tifosi juventini e quelli interisti non possono certo definirci amici, anzi, sono protagonisti della rivalità più accesa del nostro calcio se si escludono i derby cittadini e regionali. Una sfida anche in questo senso molto intrigante, riguardo al reale numero di supporter delle due squadre, tra le più tifate in tutto lo Stivale.

La Juve resta al primo posto: è la squadra più tifata d’Italia

Il portale Calcio e Finanza ha voluto proprio valutare, tramite sondaggio e percentuali dirette, quali fossero le squadre più o meno tifate in Italia durante l’ultima stagione sportiva. Ogni anno infatti si manifesta un flusso di cambiamenti sul numero di supporter, anche in base alle presenze allo stadio ed all’acquisto di oggetti di merchandising.

La Juventus in questa speciale classifica mantiene il primo posto consolidato, non facendosi superare dai rivali dell’Inter. Sono ben 7 milioni e 975 mila gli italiani che hanno tifato la squadra bianconera durante l’annata 2023-2024. Dato in crescita del +1% rispetto alla stagione precedente.

Inter dunque subito a seguire, con 4 milioni e 109 mila tifosi che hanno votato nerazzurro durante la stagione del ventesimo Scudetto. Anche in questo caso si segnala un aumento in percentuale, di circa il 2%, rispetto al 2023.

Seguono successivamente altre big come Milan, Napoli e Roma che restano tra le squadre più tifate del nostro paese. Ma lo strapotere della Juve in tal senso resta intatto, nonostante il club bianconero non vinca uno Scudetto dal 2020. Storicamente le Zebre hanno un seguito incredibile soprattutto nelle regioni del Sud Italia, quelle in cui difficilmente si intravedono squadre ai vertici.