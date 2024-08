Lascia la Juventus per volare in Inghilterra: ha già detto sì

La Juventus sta mettendo a punto una cessione piuttosto importante e strategica: Thiago Motta può essere soddisfatto

I bianconeri devono sfoltire la rosa e per questo non disdegnano anche qualche operazione in prestito, soprattutto per i profili più giovani e di prospettiva. Non tutti faranno la fine di Soulé e Huijsen.

La Juventus non ha disdegnato in questa sessione di mercato anche le cessioni eccellenti, se così possono essere definite. Di certo Soulé era uno dei gioielli cresciuti nella Next Gen, al pari di Huijsen e Iling Jr. Tutti sono stati sacrificati per motivi di bilancio o convenienza di trattativa (vedi Douglas Luiz con l’Aston Villa). I milioni ricavati da questi affari saranno anche decisivi per dare l’assalto finale al vero colpo dell’estate juventina: Teun Koopmeiners.

Ma Giuntoli non intende dare via tutti i gioielli di famiglia, anzi. Una buona base di giovani è fondamentale anche per programmare adeguatamente il futuro. Tra i prospetti maggiormente interessanti c’è senza ombra di dubbio il classe 2005 Joseph Nonge Boende. Il ragazzo belga è arrivato in Italia nell’agosto del 2021, prelevato dall’Anderlecht Under 21, con il quale giocava sotto età.

Nella Next Gen si è subito messo in mostra, tanto da attirare l’attenzione di Allegri, che lo ha fatto esordire in Coppa Italia, contro la Salernitana, il 4 gennaio 2024.

La Juventus cede in prestito Nonge: tutto fatto con il West Bromwich Albion

Nonge ha ricordato sin dall’inizio il giovane Pogba, sia per caratteristiche fisiche che tecniche. Mezzala imponente, alto 185 cm e con un fisico longilineo ma molto esplosivo. Dal punto di vista caratteriale ha avuto in passato qualche intemperanza, che lo hanno portato a delle esclusioni da parte di Montero con la seconda squadra bianconera. Crescendo, però, sta mettendo sempre più la testa apposto.

Come rivelato dall’esperto di calciomercato Sacha Tavolieri su X, adesso l’idea sarebbe quella di mandarlo a giocare in prestito. Nel post si legge: “Il West Bromwich Albion ora è in contatto diretto con la Juventus per Joseph Nonge Boende. Il WBA ha appena inviato una prima offerta alla Juve per un prestito fino alla fine della stagione, senza alcuna opzione di acquisto”.

Poi aggiunge: “Nonge ha già parlato con Carlos Corberán (l’allenatore) e si dice entusiasta del trasferimento. I termini personali non saranno un problema”. Questa operazione dovrebbe permettergli di accumulare esperienza in Inghilterra, in un campionato comunque competitivo come la Championship.