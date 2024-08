Mckennie giallorosso: il due di picche ribalta la Juve

I giallorossi vogliono Weston McKennie, fuori dal progetto bianconero e destinato a lasciare la Juventus: il club ha fissato il prezzo

Ormai non c’è più spazio per Weston McKennie alla Juventus, con il nuovo ciclo il centrocampista americano rischia di essere tagliato fuori e nel suo futuro non può che esserci l’addio. Dopo oltre 130 partite con addosso i colori bianconeri, per il ventiseienne è giunto il momento di fare i bagagli. Diversi i club sulle sue tracce.

Futuro in giallorosso per l’ex Schalke 04? La mezzala, quando era uno degli uomini di fiducia agli ordini di mister Massimiliano Allegri, ha più volte dimostrato di poter essere un valore aggiunto. Merito della sua duttilità, che gli permette di giocare non solo come centrocampista centrale, e anche di una spiccata vera realizzativa.

Tralasciato l’ultimo anno, dove in Serie A non è riuscito a timbrare il cartellino nemmeno una volta, nei precedenti tre campionati aveva fatto registrare un bottino complessivo di 9 reti. Score assolutamente niente male per uno centrocampista a cui non si chiede principalmente di gonfiare la rete. La Juventus, tuttavia, non può rimanere ancorata al passato e sa bene che ora è arrivato il momento dei saluti.

McKennie-Juventus, futuro deciso: ecco dove giocherà

O almeno questo è quello che spera l’area mercato della Vecchia Signora che da tempo continua a cercare una nuova sistemazione al classe 1998 ma, purtroppo per il club, ancora senza successo. Stando a ciò che emerge dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, ad essersi fatto avanti per il calciatore ci ha pensato il Galatasaray. Meta sfortunatamente non gradita dal calciatore.

Niente da fare, dunque, per il trasferimento in giallorosso di McKennie. Adesso la situazione si è fatta complicata, sembra simile all’affare Federico Chiesa, e la Juve rischia di ritrovarsi con un giocatore in più ma fuori dal progetto tecnico. Averlo tra gli esuberi non è una possibilità per la società bianconero. Intanto è arrivato il no secco da parte dell’americano che si vedrebbe meglio in altre destinazioni.

Il club di Istanbul si era avvicinato alla cifra richiesta dalla Juve, si parla di circa 20-25 milioni di euro, ma alla fine nulla è stato concluso. Ora la compagine bianconera spera in nuovi acquirenti, anche se forse potrebbe valere la pena abbassare un po’ il prezzo. Il contratto di McKennie scadrà il prossimo 30 giugno e chi vuole il suo cartellino sa di poterlo prendere a costo zero tra pochi mesi.