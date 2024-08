Nuovo Cristiano Ronaldo alla Juventus: l’annuncio fa sognare i tifosi

Nuovo Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nel momento in cui il mercato potrebbe regalare buone nuove arrivano le significative parole dell’a.d. bianconero.

Nel giorno di Ferragosto la Juventus ritorna protagonista, in positivo, su tutti media. C’è il mercato con importanti e concrete novità e poi le dichiarazioni rilasciate al quotidiano sportivo Tuttosport dall’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, che dicono molto. A molti.

Maurizio Scanavino è stato il primo tassello che John Elkann ha voluto nel processo di ricostruzione della Juventus che stava nascendo sulle ceneri della precedente gestione guidata da Andrea Agnelli e conclusasi in maniera traumatica a seguito dell’inchiesta Prisma. Il numero due della Juventus ha parlato della stagione che attende i bianconeri, di come lo abbia stupito Thiago Motta per il suo ‘modus operandi’ così diverso dai suoi predecessori. Ha confermato come la nuova Juventus punti alla sostenibilità ma senza mai dimenticare la competitività, poiché vincere è sempre un obiettivo prioritario. Un’intervista che toccato diversi temi, dove sembra riemergere la ferma volontà di ritornare grandi. Gradatamente, ma in tempi brevi.

Nuovo Cristiano Ronaldo alla Juventus, presto sarà possibile

La precedente gestione della Juventus, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha portato nove scudetti consecutivi nonché il roboante acquisto di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese si è rivelato prima come delizia assoluta, salvo poi divenire una croce insostenibile le cui ‘carissime’ conseguenze la Juventus sta ancora pagando.

Eppure nelle parole di Scanavino vi è un riferimento a Cristiano Ronaldo parlando della Juventus che verrà e dell’eventualità che la società bianconera possa ritornare ad acquisire fuoriclasse come il portoghese: “Se intendiamo Ronaldo come esempio di top player, allora si. Non escludo assolutamente che un domani non possa arrivare un top“. Le parole dell’a.d. bianconero sembrano quasi preannunciare il colpo di mercato più atteso dai tifosi. Maurizio Scanavino non ha escluso, in tempi brevi, l’arrivo di un profilo top alla Continassa. Iniziare con l’acquisto di Teun Koopmeiners non sarebbe male.