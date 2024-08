Pazzesco Juve, lo cede all’Inter: affare last minute

Marotta punta ad uno dei bianconeri in uscita dalla rosa di Thiago Motta: addio Juve, c’è l’Inter

Il calciomercato estivo sta per lasciare ampio spazio al campo. L’inizio della Serie A è vicinissimo e in tal senso le grandi del nostro calcio, soprattutto la Juventus, sta facendo i salti mortali per completare la rosa da consegnare a Thiago Motta prima del gong di fine agosto.

A tal proposito in casa Juventus dopo Juan Cabal è in arrivo un altro duttilissimo difensore. Si parla ovviamente di Pierre Kalulu, centrale francese all’occorrenza schierabile anche da terzino destro che in quel di Milanello rischia di vedere risretto eccessivamente il suo spazio. A questo punto i contatti col Milan viaggiano verso la stretta finale: l’arrivo di Pavlovic prima ed Emerson Royal poi costringe il ‘Diavolo’ ad almeno una cessione illustre in quella zona del campo. Parallelamente potrebbero non essere terminate le idee per la Juve sempre per quanto riguarda i potenziali addii.

Di esuberi, si sa, il gruppo bianconero ne conta tanti, troppi. E così Thiago Motta ha già fatto virtualmente fuori calciatori del calibro di Federico Chiesa ma non solo. Si fa strada una fine di mercato scoppiettante, con Giuntoli che una volta dato il via libera a diversi addii proverà a recuperare portando a Torino 1-2 pedine di un certo peso: su tutti, a centrocampo, Teun Koopmeiners. In tal senso la prossima cessione, con grande sorpresa dei tifosi, potrebbe finire per coinvolgere in maniera diretta l’Inter.

Dalla Juve all’Inter: lo ha chiesto Marotta

Un’idea, una suggestione che a Milano sponda nerazzurra stanno iniziando a coltivare con forza. Occhio perché i piani dell’Inter potrebbero rivelare un grande colpo, last minute, proprio dalla Juventus. Ed il prescelto potrebbe essere uno dei big non più titolarissimi con Thiago Motta: Filip Kostic.

A parlarne è ‘Enganche’ che come di consueto, su ‘X’, ha svelato il retroscena di mercato che potrebbe spiazzare milioni di tifosi. Il 31enne serbo, in scadenza il 30 giugno 2026, potrebbe finire per approdare alla corte di Simone Inzaghi. La Juve non sarebbe così contraria alla sua partenza e per l’Inter rappresenterebbe una intrigante opzione sulla corsia mancina come primissima alternativa a Dimarco. Allo stesso modo Carlos Augusto verrebbe dirottato sul centro sinistra, come braccetto di difesa alternativo a Bastoni.

Un cambio tattico necessario per mettere una pezza lì dietro, dopo il gravissimo infortunio occorso al canadese Buchanan nelle scorse settimane. L’ex Club Brugge ha rimediato la frattura della tibia e rimarrà fuori per diversi mesi. Da qui il cambio di strategia, con Marotta che è interessato a Kostic e potrebbe prelevarlo – magari in prestito – nelle ultime ore del mercato estivo. Il laterale serbo nel suo ultimo anno a Torino ha inanellato 33 presenze complessive con 4 assist vincenti per i compagni.