Prima Chiesa, poi Koopmeiners: doppia svolta UFFICIALE e 59 milioni

Prosegue la sessione estiva di calciomercato con la Juventus che vuole stringere i tempi per regalare a Motta i rinforzi promessi

C’è sempre meno tempo. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione della Juventus, non sono pochi i rinforzi che ancora mancano ai bianconeri per puntellare l’organico. Sia in entrata che in uscita i bianconeri vogliono accelerare i tempi per evitare di arrivare agli ultimissimi giorni con ancora troppi nodi da sciogliere. Le ultime indiscrezioni su Chiesa e Koopmeiners ne sono una testimonianza tangibile.

Come evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, i bianconeri hanno portato a 59 milioni di euro totali (52 di parte fissa e 7 milioni di bonus) la propria offerta per Teun Koopmeiners. L’olandese, che non si sta allenando con il resto del gruppo ed è rimasto fuori dai convocati per la finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid, ha da tempo un accordo con la ‘Vecchia Signora’ sulla base di un quinquennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione. Dopo aver messo sul piatto 50 milioni più 5 di bonus, dunque, Giuntoli ha ritoccato al rialzo la propria offerta per provare a far saltare il banco. Attesa nei prossimi giorni la risposta dell’Atalanta.

Intanto, anche in uscita si registrano novità importanti visto che, secondo quanto riferito da Giovanni Albanese, Chiesa non si starebbe allenando più con il resto del gruppo ma con gli altri esuberi considerati fuori dal progetto. Altro segnale del fatto che la rottura tra le parti è ormai irreversibile.