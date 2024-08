Alla Juve solo di passaggio: affare fatto, scende in B

Il mercato della Juventus è ovviamente incentrato molto anche sul tema delle uscite visto che ci sono diversi esuberi da piazzare

Manca sempre di meno all’inizio del nuovo campionato di Serie A con la Juventus che nel primo turno di questo nuovo torneo che ospiterà il Como lunedì 19 agosto alle ore 20:45. Sarà la prima gara ufficiale per Thiago Motta sulla panchina bianconera e ci saranno grandi aspettative da parte di tutto il pubblico di fede juventina. Nel frattempo la società è chiamata a trovare ancora gli ultimi rinforzi da mettere a disposizione del nuovo tecnico per questo campionato.

La Juventus cerca ancora infatti dei rinforzi sia in difesa che in attacco e c’è sempre la pista Koopmeiners dell’Atalanta che stuzzica e sembra potersi concretizzare presto. Nel frattempo però il direttore bianconero Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori della dirigenza devono ancora riuscire a trovare una sistemazione per tanti calciatori che tra prima squadra e Under 23 non fanno più parte del progetto Juve e partiranno entro il 30 agosto, quando chiuderà il mercato.

La Juventus riceve una chiamata dalla Serie B per un suo giocatore in uscita: l’affare può concludersi presto

Come spesso capita per molte grandi squadre, anche la Juventus ha tanti giocatori di cui detiene il cartellino e che mantiene sotto il suo controllo anche se non giocano tutti gli anni in una delle sue formazioni. Questo permette al club di poter fare scelte ogni estate e decidere chi tenere e chi invece cedere (sia a titolo definitivo che in prestito) ad altre società in base anche alle situazioni contrattuali di ognuno.

Tra questi giocatori in orbita Juve c’è anche Alessandrio Pio Riccio, difensore centrale classe 2002, che però sembra non fare più parte dei progetti bianconeri e che dovrebbe partire anche quest’estate. Un anno fa l’ex canterano juventino era passato in prestito al Modena dove in Serie B è riuscito a mettersi in mostra con una stagione soddisfacente.

Adesso per Riccio, come riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivata una richiesta dalla Salernitana che dopo la retrocessione in Serie B è alla ricerca di rinforzi che conoscono bene la categoria per fare un campionato di livello. Nelle prossime ore sono quindi attesi sviluppi su questa trattativa che potrebbe quindi liberare la Juventus di uno dei giovani da cedere entro il 30 agosto anche perché il suo contratto scade tra meno di un anno.