Bomba Juve, scambio con Chiesa: Motta ha il nuovo esterno

Il club bianconero è sempre alle prese con la grana Federico Chiesa, il nazionale azzurro ormai fuori dal progetto tecnico

Fino almeno a prima della seconda decade di agosto, parecchi tifosi bianconeri si stavano interrogando sulla bontà del mercato messo in piedi da Cristiano Giuntoli. A fronte dell’arrivo di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram si erano registrati gli addii di Enzo Barrenechea, Samuel Iling-Junior, Adrien Rabiot – che non ha firmato il rinnovo di contratto – e quello ormai scontato, divenuto ufficiale in seguito, di Wojciech Szczesny.

L’ambiente si era inoltre diviso anche sulla questione Federico Chiesa, il figlio d’arte in scadenza di contratto nel 2025 e col quale la società non aveva e non ha trovato un accordo per il prolungamento del contratto.

Nel dubbio se dare un’altra chance al nazionale azzurro – per il quale Thiago Motta, in caso di cessione, non si strapperebbe i capelli – o procedere con una cessione possibilmente remunerativa, ha alfine prevalso la seconda strada.

Una decisione arrivata anche indirettamente considerando il forte interesse, in procinto di trasformarsi in acquisti ufficiali, per Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao. Insomma, Chiesa è di fatto fuori dal progetto tecnico del nuovo corso bianconero, ma è un lusso troppo grande per restare in rosa senza rientrare nelle rotazioni dell’allenatore oriundo.

Ecco che allora, approfittando di un’altra esigenza da colmare, l’abile Giuntoli potrebbe concludere un affare che avrebbe del clamoroso.

Giuntoli, Chiesa per il jolly di De Rossi: scambio con cash

Già accostato all’Inter per il ruolo di seconda punta veloce che fungerebbe da alternativa soprattutto a Marcus Thuram, Stephan El Shaarawy è molto apprezzato per il suo ruolo di spacca-partite in uscita dalla panchina.

Sotto contratto con la Roma fino al giugno del 2025, l’ex Milan ha un valore di mercato relativamente basso rispetto alla sua effettiva resa in campo. Duttile, votato al sacrificio, con grande esperienza anche in campo internazionale, il calciatore di origini africane potrebbe essere un’ottima riserva di Kenan Yildiz, il turco in odore di titolarità nel piano tattico di Thiago Motta.

Giuntoli, che ben conosce il gradimento di De Rossi per Federico Chiesa, potrebbe proporre uno scambio dal quale ricavare anche un buon tesoretto per eventuali altre operazioni di mercato. O semplicemente per dare respiro alle casse societarie.

Del resto più passano i giorni e più si avvicinerebbe la necessità dei bianconeri di cedere l’ex Viola prima che, nel successivo mercato di gennaio, il suo valore diminuisca in modo considerevole per via dell’imminente deadline del suo contratto.