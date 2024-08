Chiesa in Serie A, ma non più alla Juve: comunicazione arrivata

Chiesa in Serie A, l’esterno bianconero da oggi è fuori rosa e non potrà allenarsi insieme al resto del gruppo.

La rottura, adesso, è totale. Termina nel peggiore dei modi la storia d’amore tra la Juventus e Federico Chiesa, con l’ex viola finito ufficialmente fuori rosa dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. Un epilogo per certi versi scontato, visto che il giocatore non ha mai avuto realmente intenzione di accettare la proposta del club bianconero.

Da oggi, dunque, l’esterno della nazionale non potrà più neanche allenarsi insieme al resto del gruppo ma lo farà con i cosiddetti esuberi in odor di cessione. In attesa, ovviamente, che nelle prossime settimane si faccia avanti una delle presunte pretendenti e lo porti via da Torino. La Juventus teme che Chiesa abbia già un accordo con un altro club per liberarsi a zero nell’estate 2025 ed è per questo che è passata alle “maniere forti”. Il figlio d’arte, infatti, ha respinto le proposte che gli sono pervenute negli ultimi due mesi, alimentando i dubbi di Cristiano Giuntoli e del suo staff. La domanda, però, a questo punto sorge spontanea: quanto conviene a Chiesa rimanere fermo un anno?

Chiesa in Serie A, la Roma smentisce ogni interessamento per l’ex viola

Nel frattempo la Roma, una delle società che si era fatta avanti, sembra essersi defilata. I giallorossi hanno acquistato l’ex juventino Soulé, facendo intendere che in quella zona di campo sono a posto. E che non c’è spazio per altri giocatori.

La Roma smentisce ogni interessamento per Chiesa dopo gli approcci (rifiutati) di due mesi fa. Lo fa a prescindere da cosa accadrà con #Dybala che non ha ancora dato una risposta definitiva agli arabi dell’Al-Qadsiah. Vediamo che succede.@corsport — Roberto Maida (@RobMaida) August 16, 2024

Occhio, però, alla vicenda Dybala. L’argentino, alla Roma dal 2022, ha ricevuto un’offerta di quelle che non si possono rifiutare dall’Arabia Saudita e sta riflettendo sul da farsi. Secondo il giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida i capitolini continuano a smentire qualsiasi interessamento per Chiesa dopo gli approcci di due mesi fa, a prescindere da cosa accadrà con la Joya.