Follia Chiesa, per la Juventus è una batosta

Follia tra Federico Chiesa e la Juventus: adesso il club bianconero rischia di rimetterci davvero, batosta in arrivo? I tifosi sotto choc

La situazione relativa a Federico Chiesa sta tormentando l’estate bianconera. Dai tifosi agli addetti ai lavori, passando per Thiago Motta tutti vogliono sapere cosa succederà adesso con il figlio d’arte. Doveroso un piccolo recap per i più smemorati, fino alla clamorosa decisione di Ferragosto.

Come noto, l’ex Fiorentina non ha trovato né un accordo per il rinnovo con la Juve né un altro club disposto a concedergli gli 8 milioni di euro richiesti. Il giocatore è finito così ai margini della rosa, Giuntoli l’ha messo ufficialmente sul mercato per non perderlo a zero a giugno prossimo. Chiesa è finito per essere escluso da tutte le amichevoli pre-campionato e a Ferragosto è arrivata la decisione clamorosa e definitiva da parte della società.

Chiesa-Juventus, rottura totale: la situazione rischia di diventare un boomerang!

Se fino al 15, infatti, pur allenandosi con il resto del gruppo veniva escluso dalle partite, adesso Federico Chiesa è ufficialmente fuori rosa. Si allena con il gruppo degli esuberi ad orari diversi dal resto della squadra. Un vero e proprio braccio di ferro con la società, il messaggio che passa è chiaro: se non trova un acquirente passerà un anno senza giocare. In modo da scongiurare il più possibile l’uscita di scena a parametro zero.

L’asso della Nazionale ha incassato il colpo e sta provando a trovare una squadra in questi ultimi giorni di mercato ma è chiaro che dovrà accontentarsi di una cifra minore rispetto a quella richiesta inizialmente. Intanto in molti ci si interrogano se questa mossa da parte della società sia stata giusta o meno. La decisione rischia di diventare un boomerang per la stessa Juve, come ha dichiarato il giornalista Giovanni Capuano.

“Una follia”, il collega di Radio 24 non ha trovato giri di parole per commentare la decisione della dirigenza. “Mettere Chiesa fuori rosa è un lusso che ti puoi concedere se entro il 31 agosto va in un’altra squadra, a qualsiasi prezzo. Altrimenti è una follia”. Un pensiero condiviso da molti supporters bianconeri in queste ore. Se il giocatore sarà venduto è anche giusto escluderlo dai match della squadra in queste prime giornate di campionato. Ma in caso contrario siamo sicuri che lasciarlo per un anno fuori rosa è una mossa che danneggia più l’attaccante rispetto al club?