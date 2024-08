Il Milan sblocca la Juventus: arriva in città per le visite mediche

Intreccio di mercato tra Milan e Juventus con i rossoneri che hanno indirettamente sbloccato un colpo a favore dei bianconeri

Mancano meno di due settimane al termine del calciomercato estivo con i club che sono alle prese con gli ultimi assalti ai propri obiettivi.

La Juventus, tra operazioni in entrata ed in uscita, ha ancora molto da fare in questa parte finale di agosto. C’è una lunga lista di esuberi che Thiago Motta ha concordato con la società per sfoltire la rosa ed alleggerire il monte ingaggi ma sono pochi ad aver già salutato il club. Una volta che diversi calciatori avranno detto addio, la Juventus potrà poi concludere le trattative per gli ultimi colpi da regalare al tecnico italo-brasiliano. Nel frattempo un affare del Milan ha dato il via alla Juventus nel cercare di accelerare per un proprio obiettivo.

Calciomercato, intreccio Milan-Juventus: bianconeri pronti a chiudere

La chiusura dell’affare tra Milan e Monaco per Youssouf Fofana ha dato il definitivo via libera alla Juventus nel tentativo di portare a Torino Teun Koopmeiners. Stando a quanto affermato da Paolo Paganini su X, il direttore sportivo dei bianconeri avrebbe provato proprio nei giorni scorsi a rilanciare con il Monaco per il mediano francese. Perse le speranze di assicurarsi il suo cartellino, ora tutto sarà concentrato sull’olandese.

Youssouf Fofana è ormai un calciatore del Milan. Cristiano Giuntoli lo ha seguito a lungo ma i rossoneri si erano mossi con largo anticipo trovando di fatto l’accordo con il mediano che ha rifiutato tutte le altre destinazioni possibili fino ad attendere l’accordo tra le due società. Perso un obiettivo per il centrocampo, alla Juventus ora non resta che concentrarsi completamente su Koopmeiners, da tempo nel mirino dei bianconeri e con il calciatore pronto al tutto per tutto per trasferirsi a Torino.

Teun Koopmeiners è ormai da tempo in rotta con l’Atalanta avendo chiesto la cessione alla Juventus. I bergamaschi però non hanno intenzione di fare sconti e tengono il punto sulla valutazione da circa 60 milioni di euro del suo cartellino. Una cifra che spaventa i bianconeri che stanno provvedendo allo sfoltimento della rosa per provare ad avere a disposizione una somma di denaro in più da investire sul classe 1998.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra le parti per provare a chiudere l’affare e mettere a disposizione di Thiago Motta il primo nome sulla lista presentata dal tecnico. Un colpo che andrebbe a completare la rivoluzione in mezzo al campo dopo gli arrivi di Kephren Thuram e Douglas Luiz.