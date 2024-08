Juventus, inizia una nuova era: firma da fuoriclasse

Juventus, inizia una nuova era: rinnovo del contratto fino al 2029 e adeguamento dell’ingaggio. E c’è anche l’ufficialità.

Da questa mattina c’è anche l’ufficialità: Federico Chiesa è a tutti gli effetti un esubero. Una notizia che non ha stupito più di tanto i tifosi bianconeri, già rassegnati dopo la mancata convocazione dell’ex Fiorentina nelle ultime amichevoli per scelta tecnica. Ma leggerla fa un certo effetto, dal momento che fino a pochi mesi fa l’esterno della nazionale azzurra era considerato uno dei perni su cui costruire la Juve del futuro.

Invece le strade del figlio d’arte e della Signora stanno per dividersi dopo quattro anni. Alla base della rottura c’è il mancato accordo per il rinnovo del contratto ad un anno dalla scadenza. Il club bianconero non vuole assolutamente perdere a zero il calciatore e spera che entro la fine di questa sessione di mercato Chiesa riesca ad accasarsi altrove, soddisfacendo le richieste del responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori. La sensazione è che il giocatore tra quindici giorni (o meno?) non sarà più un tesserato della Juventus, nonostante all’orizzonte non ci siano squadre pronte a fiondarsi su di lui (almeno non ufficialmente).

Juventus, inizia una nuova era: Yildiz ha firmato fino al 2029

Tuttavia, per un Chiesa che si prepara a fare le valigie e a dire addio dopo 4 anni, un Yildiz diventa sempre più un punto fermo della Juventus di Thiago Motta.

👕1️⃣0️⃣#Juventus: #Yildiz ha firmato il rinnovo fino al 2029 // Juventus: Yildiz has signed his new contract valid until June 2029 @ilbianconerocom 🤝 @JTalksX — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 16, 2024

Il rinnovo del gioiellino turco era nell’aria da qualche giorno ma adesso è diventato realtà: il giornalista sportivo Romeo Agresti l’ha svelato sul proprio profilo X, scrivendo che il classe 2005 cresciuto – non solo calcisticamente – in Germania ha appena firmato fino al 2029 con tanto di adeguamento dell’ingaggio. Inizia, dunque, una nuova era: lo si era già intuito quando la Juventus aveva comunicato i numeri di maglia per la stagione 2024-25, visto che Yildiz indosserà una “pesantissima” 10.

Ecco il tweet della Juventus: