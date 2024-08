Offerta rifiutata e nuova svolta: Alex Sandro ritorna sul serio

Alex Sandro ha rifiutato una nuova offerta, c’è la svolta per il suo futuro: il terzino brasiliano è pronto a tornare sul serio, ecco dove

Il difensore brasiliano Alex Sandro si trova senza squadra da quando è terminato il suo contratto con la Juve lo scorso giugno, dopo nove anni passati a Torino. Non era più un titolare inamovibile già da qualche stagione. Si erano messi contro anche gli infortuni che lo avevano frenato non poco di recente. La sua disponibilità era ad intermittenza e questo ha convinto la dirigenza della Juve a non rinnovargli il contratto.

A lungo però era stato un vero e proprio totem, considerato da molti addirittura come il miglior terzino d’Europa, intorno al 2017 quando era un membro imprescindibile dell’undici bianconero nella squadra di Allegri che raggiunse la finale di Champions League. Poi sono iniziati gli acciacchi fisici e il dover rinunciare a lui per gran parte della stagione. Unito ad un ingaggio altissimo e fuori portata per la nuova politica societaria, si è deciso di lasciarlo andare.

Alex Sandro fa il suo ritorno nel grande calcio: tifosi spiazzati

Sono passati quasi due mesi e il giocatore non ha ancora trovato una squadra. Non è facile, considerato soprattutto l’alto ingaggio. Gli era stata recapitata un’offerta che però a quanto pare è stata rifiutata.

Il classe ’91, infatti, come riportato dal giornalista Rudy Galetti su “X” poteva ritornare in Brasile, per la precisione al San Paolo, che l’aveva messo nel mirino per offrirgli un contratto da svincolato. La risposta a sorpresa del giocatore è stato un no secco. Alex Sandro ha rifiutato l’offerta e ciò ha fatto ritirare il club brasiliano dalla corsa, pur essendo interessato da tempo. Ciò si andava però a scontrare con la volontà del giocatore.

Il difensore, infatti, ha intenzione di restare in Europa e non tornare in patria. Dunque sta valutando offerte dal Vecchio Continente per restare nel giro del calcio che conta. Questo potrebbe portarlo presto al ritorno anche in Italia se dovesse esserci qualche offerta ritenuta per lui soddisfacente e un progetto che lo stimoli. Si è parlato negli ultimi giorni del Bologna. Non ha fretta di rientrare, pur essendo ormai la stagione cominciata. Ascolterà la miglior offerta possibile e poi deciderà cosa fare con tutta calma nelle prossime settimane. Quel che è certo è che lo vedremo ancora in Europa.