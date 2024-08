Operazione da 30 milioni: Juventus avvisata, non si torna più indietro

Trattativa sempre più in salita, ma Cristiano Giuntoli non molla la presa: operazione da 30 milioni con molta probabilità si farà

Da una parte la prima partita del nuovo campionato, fissata per lunedì 19 agosto contro il Como allo Stadium, dall’altro il calciomercato. Thiago Motta pensa al campo e alle trattative in cui è impegnato il suo football director Cristiano Giuntoli: oltre al nodo difensore centrale, bisogna risolvere entro la seconda giornata di campionato la delicata questione esterni offensivi.

Federico Chiesa, a tutti gli effetti, è un separato in casa di lusso e contro il Como con molta probabilità non sarà neppure tra i convocati. Per il resto, il tecnico italo-brasiliano conta di avere una rosa molto risicata e contraddistinta da qualche giovane. Finché non saranno risolte le spinose questioni Nico Gonzalez e Francisco Conceição, l’allenatore non dormirà notti tranquille.

Proprio a proposito del figlio d’arte, la trattativa sta andando avanti per le lunghe per le richieste precise del Porto. Entrambe le società continuano a trattare sulla formula da attuare.

Affare Francisco Conceição: Giuntoli continua a trattare, fumata bianca ancora lontana

Se per l’asso della Fiorentina la strada sembra spianata, visto che il Genoa ha completato la cessione di Albert Gudmunsson verso Firenze, per il baby portoghese la questione è ancora aperta. Al Porto servono garanzia economiche immediate, la nuova dirigenza non intende trattare a oltranza e deve necessariamente risolvere i propri buchi di bilancio.

Sta a Giuntoli ora rilanciare con la formula definitiva, visto che finora – sebbene i rapporti tra le due controparti siano molto affiatati – la trattativa impostata dall’ex Napoli non ha soddisfatto i lusitani. Sulle cifre tutti concordano (anche il super procuratore Jorge Mendes): il problema pare essere proprio la formula dell’affare.

I portoghesi, come riporta la testata A Bola, spingono per un prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 30 milioni di euro, la cifra chiesta sin dal primo minuto. La Juventus, invece, non è andata oltre un prestito basato su 5 milioni immediati, più altri 5 di bonus e 20 per il riscatto il prossimo giugno.

La differenza sta tutta nel fatto che i portoghesi vorrebbero avere precise garanzie economiche, ossia ricevere i trenta milioni senza bonus o altro. La strada pare comunque tracciata e le società spingono per chiudere il tutto entro la fine del mercato, fissata per il prossimo venerdì 30 agosto.