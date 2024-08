Scambio Juventus-Milan: hanno giù scritto la parola fine

In casa Juventus si continua a parlare di calciomercato: i dubbi di Motta, così come quelli di Giuntoli, non sono pochi

La Juventus non ha decisamente mostrato un grande calcio nel corso delle amichevoli di luglio/agosto, più che partite dei veri e propri test atti a conoscere l’impatto degli insegnamento di Thiago Motta sui calciatori.

I dubbi dei tifosi sono ovviamente tanti, vista la difficoltà nell’andare a segno, e si aspetta l’esordio in campionato contro il Como (fissato lunedì prossimo alle ore 20.45) per valutare la reale qualità dei bianconeri. Ma si aspettano anche le prossime manovre di mercato di Cristiano Giuntoli, considerate cruciali come mai prima d’ora. Teun Koopmeiners è l’obiettivo di mercato da chiudere il prima possibile, mentre in difesa si discute della concreta possibilità di ingaggiare Pierre Kalulu, difensore 24enne che ha dato disponibilità ad accasarsi a Torino.

Secondo diverse fonti di mercato, la Juventus durante i colloqui con la controparte rossonera ne avrebbe approfittato anche per parlare di Federico Chiesa, grande separato in casa alla Continassa.

Juventus, Chiesa al Milan: “Una follia”

Chiesa in un modo o in un altro dovrà decidere il suo futuro, vale a dire trovare una squadra per evitare di finire fuori rosa la prossima stagione. Motta in tal senso è stato molto chiaro dato che non considera il 26enne funzionale al suo stile di gioco, alla pari di altri calciatori che difatti sono stati già accompagnati alla porta.

Il fantasista della Nazionale aspetta la Premier League, ma anche in Serie A potrebbe dare una chance a qualche squadra. L’ostacolo è come sempre l’ingaggio, troppo pesante persino per le big nostrane, ma anche l’imminente chiusura del mercato – fissato per il prossimo 30 agosto – non aiuta il calciatore.

Come detto, i recenti colloqui tra Milan e Juve per discutere di Kalulu avrebbero incluso anche Chiesa: difficile ipotizzare a un imminente sbarco dell’azzurro al Milan, ma mai dire mai in un mercato in fibrillazione come quello di quest’anno. E secondo il direttore di Tuttomercatoweb Radio Marco Piccari è folle persino pensare a uno scambio Chiesa-Saelemaekers per risolvere in un solo colpo due dossier molto caldi. “Lo scambio Chiesa-Saelemaekers fa ridere, bisognerebbe dare dei folli anche agli allenatori. Se Motta si priva di Chiesa per Saelemaekers – continua Piccari – inizierei ad avere dei dubbi anche su Motta“.

Piccari rimane dell’avviso che il figlio d’arte debba rimanere a Torino, poiché Motta uno come lui saprebbe usarlo correttamente nel suo schema di gioco.