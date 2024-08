Sorpasso rossonero da 25 milioni: la Juventus lo ha già salutato

La Juventus non ha intenzione di spendere una cifra di circa 25 milioni e deve subire il sorpasso da parte dei rossoneri

Giuntoli si sta concentrando su altri obiettivi, ma se non si sbloccasse la situazione Koopmeiners, questa pista poteva rappresentare una valida alternativa. Ora è molto difficile.

Il mercato della Juventus ruota tutto attorno al nome di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è il prescelto per completare il reparto mediano e per questo si è lavorato forte sull’accordo per il suo ingaggio. Il rapporto con Gasperini e con l’Atalanta è ormai definitivamente compromesso, come testimoniato dall’esclusione nella Supercoppa Europea. Ormai nella sua mente c’è solo Torino e la nuova esperienza in bianconero, ma l’atteggiamento tenuto con il club bergamasco sta facendo innervosire in molti.

Giuntoli aspetta paziente di capire quale può essere la cifra giusta per il cartellino, ma per arrivare vicino ai 60 milioni richiesti dai Percassi serve qualche altra cessione. Ovviamente l’indiziato numero uno resta sempre Federico Chiesa e dopo di lui anche McKennie e Milik. Senza i fondi necessari non può esserci rilancio e i 50 milioni finora messi sul piatto non bastano ad accontentare il club di appartenenza.

La Juventus dice addio a Carlos Alcaraz: nessuna ipotesi di ritorno, su di lui c’è il Flamengo

Qualcuno aveva vociferato riguardo un possibile ritorno in casa juventina, qualora la trattativa per Koopmeiners dovesse definitivamente saltare. Si tratta del profilo di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino che Giuntoli prelevò dal Southampton lo scorso gennaio. Adesso però, secondo quanto riportato su X da Lyall Thomas, giornalista di Sky Sport UK, la strada sarebbe sbarrata dall’inserimento del Flamengo.

Si perché i rossoneri di Rio de Janeiro sono balzati in testa ai pretendenti per Alcaraz e hanno messo sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Per ora non c’è stata ancora la fumata bianca ma sembra mancare davvero poco. Il classe 2002 non ha trovato molto spazio nella Juve in questi mesi, giocando appena 12 gare, quasi tutte subentrando dalla panchina e mettendo a segno 0 gol. Un potenziale inespresso su cui vogliono puntare i brasiliani, al momento piuttosto ben messi dal punto di vista economico.