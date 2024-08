Affare in via di definizione: svolta improvvisa, mollano Koopmeiners

Affare in via di definizione, il club nerazzurro è a un passo dal centrocampista. E Giuntoli può fare festa.

La Serie A 2024-25 sta per aprire i battenti ma per assistere al debutto della Juve di Thiago Motta bisognerà attendere lunedì prossimo. I bianconeri, infatti, saranno impegnati nell’ultimo dei posticipi della prima giornata, spalmata su tre giorni. La Signora ospiterà il Como di Cesc Fabregas all’Allianz Stadium in una gara in cui il primo obiettivo sarà quello di fare passi in avanti dal punto di vista del gioco.

Il tecnico italobrasiliano ha già in mente l’11 che scenderà in campo contro i lariani, anche se da qui a fine agosto la rosa bianconera potrebbe subire ulteriori trasformazioni. Se lo augura l’allenatore di Sao Bernardo do Campo, che non vede l’ora di poter lavorare con uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, l’olandese Teun Koopmeiners. L’ex AZ Alkmaar ha fatto capire all’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, che vuole solo la Juventus, come ha confermato prima della Supercoppa Europea con il Real Madrid lo stesso tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. La nuova offerta della Signora (52 milioni + 7 di bonus) per Koopmeiners non ha scaldato più tanto la dirigenza della Dea, ormai comunque rassegnata all’imminente partenza del suo “tuttocampista”.

Affare in via di definizione, l’Atalanta ha quasi chiuso per Samardzic

Non è un caso, infatti, che l’Atalanta stia per chiudere per Lazar Samardzic, che Gasperini ha individuato come possibile successore di Koopmeiners.

Trattativa avanzata per Lazar Samardžić all’Atalanta. Il club nerazzurro vuole definire ogni dettaglio il prima possibile. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 17, 2024

Il centrocampista serbo dell’Udinese non è stato convocato per la sfida di domani contro il Bologna di Vincenzo Italiano: un chiarissimo indizio. Samardzic, più volte accostato alle big italiane negli ultimi mesi – lo scorso anno fu a un passo dall’Inter, sostenne addirittura le visite mediche ma poi saltò tutto – è pronto a fare le valigie ed a lasciare Udine per raccogliere un’eredità importante. Sorride al tempo stesso la Juventus, che vede “Koop” sempre più vicino.