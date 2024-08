Dalla Juventus alla Premier League: l’ufficialità sblocca il ritorno

Dalla Juventus alla Premier League, il calciatore è pronto a scrivere la storia: in attesa dell’ufficialità il ds Giuntoli osserva la vicenda con attenzione

Il tecnico Thiago Motta, dal giorno del suo arrivo in quel di Torino, è stato molto chiaro sia con la società che con i suoi tifosi: chi non rientra nel suo progetto tecnico è libero di trovarsi una nuova sistemazione. Proprio come sta accadendo e potrebbe accadere nei prossimi giorni fino alla chiusura definitiva di questa sessione di calciomercato. Gli esuberi, infatti, stanno vivendo una vita calcistica a dir poco insolita.

Niente più allenamenti con il resto della squadra, ma solamente a parte e con un loro preparatore atletico di fiducia. Proprio come stanno facendo Federico Chiesa, Weston McKennie e Daniele Rugani che stanno aspettando notizie dai loro agenti per possibili novità sul loro futuro calcistico. Fino a poco tempo fa, in questa situazione, era presente anche Wojciech Szczesny.

L’estremo difensore della nazionale polacca, oramai chiuso dall’arrivo di Michele di Gregorio, ha optato per la rescissione del contratto con i bianconeri. Una decisione che, a dire il vero, ha spiazzato i tifosi della ‘Vecchia Signora’ che lo hanno ringraziato sui social network per tutto quello che ha dato in questi anni. Proprio Szczesny, però, è il protagonista di queste ore visto che si prospetta un importante ritorno in Premier League.

Szczesny, addio alla Juventus: ombra della Premier League

Il suo periodo da svincolato potrebbe durare, al massimo, qualche altro giorno. Le avances nei suoi confronti di certo non si fanno attendere né mancare. Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato, anche con una certa prepotenza, al Monza, Lo stesso ad Adriano Galliani, però, non ha voluto commentare la rescissione del polacco con la Juventus ma non gli ha chiuso del tutto le porte in faccia.

Anche se, secondo quanto annunciato con un post su ‘X’, il giornalista ed esperto di mercato britannico Graeme Bailey parla di un affare in divenire tra il portiere e l’Arsenal. Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno ai ‘Gunners’ e, soprattutto, in Premier League. Proprio il club inglese lo accoglierebbe a braccia aperte visto che, appunto, si tratta di un calciatore che è cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal con tanto di esordio in prima squadra.

Con i ‘Gunners’ ha militato per ben 9 anni (intervallati da uno in prestito al Brentford) prima di lasciare il Regno Unito, nel 2015, per approdare alla Roma. Szczesny, inoltre, andrebbe a ricoprire il ruolo di secondo portiere della squadra. Un ruolo attualmente occupato da Aaron Ramsdale che, però, vuole andarsene per trovare più continuità.