Fulmine a ciel sereno, il calciatore ha rifiutato la Juve: Motta tradito

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Il mercato bianconero è ancora in piena effervescenza, ma non tutto sta procedendo come sperato.

Mentre Thiago Motta allestisce il primo undici ufficiale della sua Juventus, il mercato bianconero prosegue all’inseguimento degli ultimi obiettivi da raggiungere.

In verità il mercato bianconero ha aspetti ancora più complessi, quali la cessione di alcuni ‘esuberi’ difficili da piazzare e il caso Federico Chiesa che, giorno dopo giorno, diventa sempre più complicato da risolvere. Intanto c’è il Como da affrontare ed un campionato di Serie A da battezzare al meglio. L’organico della Juventus presenta ancora diversi vuoti che non potranno essere riempiti in tempo per la sfida contro la compagine lariana guidata da Cesc Fabregas. Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per assicurare al tecnico italo brasiliano i giusti rinforzi quanto prima, forse già per la sfida di Verona, secondo appuntamento di campionato per i bianconeri. La priorità di mercato, al momento, è il difensore centrale. La scelta è caduta su Pierre Kalulu del Milan. Il difensore francese si è preso qualche giorno di tempo per valutare la proposta bianconera. La Juventus è ancora in attesa di una risposta.

Fulmine a ciel sereno, Kalulu ha rifiutato la Juve

La doppia perdita di Riccardo Calafiori prima e Jean-Claire Todibo poi hanno portato la Juventus a rivolgersi al Milan per Pierre Kalulu. Il tempo passa, ma ora è arrivata la risposta definita del centrale francese all’offerta messa sul tavolo dalla Juventus.

La rosa del Milan di Paulo Fonseca si è arricchita, in un sol giorno, di due francesi. Accanto al nuovo acquisto, Youssouf Fofana, si è aggiunto anche Pierre Kalulu che ha rifiutato il trasferimento alla Juventus. La telefonata con Thiago Motta non ha avuto l’esito sperato per il centrale del Milan dal momento che il tecnico bianconero non ha assicurato la titolarità al francese. Pierre Kalulu, a quel punto, ha deciso di restare al Milan. Pertanto altra doccia gelata per la Juventus in questa torrida estate di mercato. Ed ora chi dopo Calafiori, Todibo e Kalulu?