Ha voltato le spalle alla Juventus: salta l’affare dell’estate

Colpo di scena nell’estate bianconera: salta un grande colpo per la Juventus, il big volta le spalle e resta dov’è

il calciomercato estivo va rapidamente avviandosi verso la sua naturale conclusione ed in casa Juventus è arrivato il momento di tirare le somme. Giuntoli non ha ancora finito di stupire dopo i movimenti in entrata già messi a segno: arrivano però pessime notizie per un profilo che da settimane è in cima alla lista del direttore sportivo.

Il centrocampo è stato senz’altro il reparto nel quale la dirigenza bianconera ha agito in maniera più generosa e oculata, arrivando a rimpiazzare la partenza di Rabiot a parametro zero con due colpi di grandissima qualità. Douglas Luiz prima, Khèphren Thuram poi: c’è da comprendere come l’idea di gioco di Thiago Motta possa effettivamente svilupparsi soprattutto intorno a loro due. Ma non è finita qui. Perché Giuntoli dopo aver strappato alla concorrenza dell’Inter Juan Cabal è ora in attesa di una risposta da Pierre Kalulu.

Il difensore del Milan, apprezzatissimo per la sua duttilità, ha parlato recentemente con Thiago Motta che sta provando a sciogliere le perplessità del francese per convincerlo allo sbarco a Torino. In tal senso, l’accordo tra i due club sarebbe totale: c’è solo l’ex Lione a frenare il buon esito dell’affare. Occhio, però, perché un altro colpo che sembrava potesse senza troppi problemi tramutarsi in qualcosa di concreto pare ormai ora quasi totalmente sfumato: il big ha cambiato idea.

Juve, che mazzata: salta la firma del big

Fari puntati in attacco dove inevitabilmente arriverà almeno un grande acquisto. Perché la partenza di Federico Chiesa lascerà un buco importante e perché non è affatto escluso che pure Arek Milik, negli ultimi giorni di agosto, possa decidere di cambiare aria.

Ma non sarà Raheem Sterling il rinforzo per l’attacco di Thiago Motta. Sono ormai mesi che Giuntoli corteggia il 29enne inglese che da due anni veste la maglia del Chelsea, che nell’estate 2022 lo acquistò dal Manchester City per poco meno di 60 milioni di euro. Secondo quanto viene riferito da ‘The Athletic’ i ‘Blues’ sarebbero ben propensi a lasciar partire il nazionale inglese, per cercare di limitare le perdite dopo l’esosa spesa per il suo cartellino. D’altro canto, però, lo stesso Sterling sembrerebbe aver cambiato definitivamente idea.

Il calciatore, secondo quanto riferito, sarebbe concentrato sulla nuova stagione con il Chelsea e soprattutto impegnato a convincere Enzo Maresca a puntare forte su di lui, nonostante la folta concorrenza nell’attacco della squadra londinese. Insomma una doccia fredda bella e buona per il club bianconero che sognava la firma del classe ’94 come ciliegina sulla torta di un’estate già parecchio positiva.