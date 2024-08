Juventus in chiaro in diretta tv: l’ufficialità manda in tilt i tifosi

Le partite della Juventus in chiaro ed in diretta tv, ora è arrivata anche l’ufficialità: i tifosi sono letteralmente in tilt dopo l’annuncio

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità che ha mandato letteralmente in tilt i tifosi bianconeri. Gli stessi che, a dire il vero, non stavano aspettando altro se non la conferma di questa vicenda. Le partite della Juventus in chiaro ed in diretta televisiva.

Almeno per quanto riguarda la Next Generation allenata da Paolo Montero. La conferma arriva direttamente dalla Lega che, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato l’elenco di tutte le partite che verranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Vicenda che riguarda solamente le prime sette giornate di campionato di Serie C (dall’ottava in poi ulteriori conferme arriveranno nei prossimi giorni).

Faranno bene i supporters della ‘Vecchia Signora’ a prendere carta e penna oppure segnarsi in agenda in quale giorno la loro squadra del cuore scenderà in campo. Subito, però, arriva la prima sorpresa che spiazza tutti.

Juve Next Gen, in chiaro le prime sette partite: subito una sorpresa

La visione delle partita, ad ogni giornata di campionato, la garantirà Rai Sport HD (canale 58). Nelle prime sette giornate, però, della Juve Next Gen nemmeno l’ombra. Cinque verranno trasmesse di lunedì, una di domenica ed un’altra di mercoledì. In nessuna di queste, però, compare il nome della seconda squadra bianconera.

I tifosi bianconeri, quindi, dovranno aspettare dall’ottava giornata di campionato in poi e sperare che la Rai trasmetta il match della loro squadra del cuore. Nella serata di venerdì, intanto, i ragazzi allenati da Paolo Montero hanno avuto vita facile nell’amichevole disputata contro il Lecco: niente da fare per la squadra guidata da Francesco ‘Ciccio’ Baldini che ha rimediato una pesante sconfitta per 4-1.

L’esordio ufficiale per la Next Gen avverrà domenica 25 agosto, alle ore 17, presso il nuovo stadio “Pozzo-La Mormora” di Biella, per la prima giornata di campionato di Serie C girone C contro i pugliesi dell’Audace Cerignola.

Queste, intanto, sono le partite che Rai Sport trasmetterà nelle prime sette giornate: 1° Crotone-Team Altamura, lunedì 26 agosto (ore 20:30), 2° Catania-Benevento, lunedì 2 settembre (ore 21:15), 3° Virtus Entella-Ascoli, domenica 8 settembre (ore 21:15), 4° Latina-Foggia, lunedì 16 settembre (ore 20:30), 5° Pescara-Perugia, lunedì 23 settembre (ore 20:30), 6° FeralpiSalò-Giana Erminio, mercoledì 25 settembre (ore 20:30), 7° Az Picerno-ACR Messina, lunedì 30 settembre (ore 20:30).