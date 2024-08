La Juve caccia Vlahovic: “Come gli altri nove”

La Juventus rischia di vedere in bilico anche il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo dei bianconeri non sicuro di restare

Con l’arrivo prima di Cristiano Giuntoli a capo dell’area sportiva, poi di Thiago Motta come nuovo allenatore, la Juventus ha voluto lanciare il segnale di un nuovo corso. Un progetto tecnico che puntasse al bel gioco, alla costruzione ed alla ricerca di talento e qualità in campo.

Un piano strategico atto anche ad abbassare i costi del monte stipendi, troppo elevati per via di alcuni investimenti (soprattutto contrattuali) fuori da ogni logica per un club che per alcune stagioni è rimasto anche fuori dalla Champions League o dalla lotta scudetto. Non a caso calciatori come Chiesa, Arthur e McKennie sono tutti fuori dal giro della prima squadra.

Un problema, quello degli ingaggi elevati, che rischia di comprendere anche uno dei titolarissimi della Juventus, su cui al momento mister Motta vuole puntare ciecamente. Parliamo di Dusan Vlahovic, il numero 9 bianconero e leader dell’attacco juventino ormai da diverse stagioni. Nonostante per questa annata sia considerato intoccabile, il suo futuro a Vinovo è ancora tutto da decifrare.

Vlahovic e la grana contrattuale: anche il serbo rischia il taglio?

Va ricordato come Dusan Vlahovic sia il calciatore più pagato e costoso della rosa della Juventus. Il centravanti ex Fiorentina percepisce ben 12 milioni netti di stipendio annuo, con un contratto che andrà in scadenza a giugno 2026. Dunque la dirigenza dovrà discutere durante la stagione in corso del suo futuro e di un eventuale rinnovo.

La cifra però spaventa, all’interno della spending review contrattuale della Juve. Infatti l’intenzione del club sarebbe quella di proporre un rinnovo a Vlahovic spalmando i 12 milioni che percepisce attualmente su più annualità. Una proposta che forse non farebbe felice lo stesso numero 9, al quale non mancano le proposte e gli estimatori internazionali.

Dal lato tifosi arrivano in tal senso le prime provocazioni. C’è chi pensa che Vlahovic sarà messo ai margini della rosa se non si adeguerà alla riduzione degli stipendi imposta dall’attuale dirigenza: “Visto che prende tanti soldi, gli proporranno la riduzione dell’ingaggio e prolungamento del contratto o un bel calcio in cu** ed il ben servito come gli altri 9?” – si chiede un utente su X.

Il riferimento è ai nove calciatori della Juventus attuale che Thiago Motta ha messo fuori rosa, sia perché poco utili alla causa sia perché troppo costosi e pesanti in fatto di ingaggio. Stiamo parlando dei vari Szczesny (poi svincolatosi), Chiesa, Rugani, McKennie, Djalò, Kostic, De Sciglio, Arthur e Nicolussi Caviglia.