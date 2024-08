No alla Premier League: firma con la Juventus fino al 2026

No alla Premier League per ‘sposare’ nuovamente la Juventus. Il pirotecnico mercato della Vecchia Signora non smette di regalare sorprese.

L’esordio in campionato dista ormai 48 ore e l’undici bianconero che scenderà in campo contro il Como sarà estrapolato dalla rosa attuale. Prima, durante e dopo la gara contro i lariani il mercato proseguirà il suo cammino.

Pertanto se Thiago Motta per la sua prima ufficiale all’Allianz Stadium dovrà ‘giocare’ con i prospetti che hanno fin qui lavorato sotto i suoi occhi, nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore, potrebbe avere qualche gradita sorprese. Prendendo come spunto lo slogan che ci accompagna in autostrada si può dire che “Giuntoli sta lavorando per lui” (Motta). Il direttore tecnico bianconero spera di chiudere in pochi giorni alcune operazioni che permetterebbero alla rosa bianconera di avere connotati più precisi. Alla fine del mercato mancano ancora due settimane e da Giuntoli ci si può attendere di tutto. Qualcosa, però, sta già cambiando in queste ore. Si può infatti quasi annunciare che per la sfida contro il Como Thiago Motta potrà avere una risorsa in più rispetto soltanto a qualche giorno fa.

No alla Premier League, McKennie rientra alla Juve

Quando i media ne hanno cominciato a parlare più di qualcuno è stato colto di sorpresa. Perché Weston McKennie è stato, fino a poco tempo fa, uno degli epurati più ‘malvisti’ dalla dirigenza e da Cristiano Giuntoli.

Il rifiuto di giocare nell’Aston Villa, che ha messo per qualche giorno in dubbio la conclusione dell’affare Douglas Luiz, sembrava avesse rotto completamente i ponti tra la società Juventus e il centrocampista a stelle e strisce. Invece, esattamente come avvenuto un anno fa con Massimiliano Allegri, McKennie è riuscito a riconquistare la fiducia del tecnico Motta. Il passo successivo lo ha raccontato Nicolò Schira: “Weston McKennie è sempre più vicino a prolungare il contratto con la Juventus fino al 2026 a 2,8 milioni di euro annui“. Il centrocampista statunitense nelle ultime settimane ha rifiutato diverse destinazioni Galatasaray, un club arabo ed il possibile ritorno negli States, in MLS. Esattamente come la scorsa estate la Juventus è pronta a reintegrarlo nella rosa, armadietto incluso.

La Juve spera che anche il suo rendimento sia il medesimo della passata stagione.