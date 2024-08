Salta l’accordo sull’ingaggio: per la Juventus non è ancora finita

Adesso salta l’accodo sull’ingaggio. Per la Juventus si prospetta un nuovo scenario che potrebbe, addirittura, riaprire tutto.

João Cancelo potrebbe dover rivedere le sue ambizioni economiche se intende tornare al Barcellona. Il club catalano, infatti, non sembra disposto a farsi carico dell’intera quota del prestito o dell’ingaggio completo del giocatore, creando una situazione di stallo che potrebbe complicare il futuro del laterale portoghese.

Il Barça, alle prese con restrizioni finanziarie e una politica di controllo dei costi, ha chiarito che non intende assumersi l’intero peso economico dell’operazione. Questo significa che, per continuare a vestire la maglia blaugrana, Cancelo dovrebbe accettare un ridimensionamento delle sue richieste economiche, sia in termini di stipendio che di condizioni del prestito.

Cancelo: il Barcellona dice no alla richiesta, riapertura Juve?

Tuttavia, se l’accordo con il Barcellona dovesse fallire, la Juventus potrebbe rappresentare una soluzione last minute per il portoghese. Il club bianconero, che conosce bene Cancelo grazie al suo precedente passaggio a Torino, potrebbe essere interessato a riportarlo in squadra, soprattutto se dovesse emergere la possibilità di un affare economicamente vantaggioso.

La Juventus sta ancora cercando di rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione, e Cancelo, con la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e il suo dinamismo, potrebbe essere un’aggiunta preziosa. Tuttavia, anche in questo caso, il fattore economico sarà determinante. I bianconeri, pur essendo disposti a valutare un ritorno del giocatore, non sembrano intenzionati a investire cifre esorbitanti, soprattutto considerando le loro attuali priorità di mercato. Il futuro di Cancelo rimane dunque incerto, con diverse opzioni ancora sul tavolo, ma tutte legate alla sua disponibilità a ridimensionare le proprie richieste. Se riuscirà a trovare un compromesso con il Barcellona, potrà continuare la sua avventura in Liga. In caso contrario, la Juventus potrebbe essere pronta a intervenire, ma solo a condizioni favorevoli per il club italiano.

Con il mercato estivo che si avvicina alla chiusura, i prossimi giorni saranno cruciali per il destino del laterale portoghese. Qualunque sia la sua destinazione finale, una cosa è chiara: Cancelo dovrà fare delle concessioni se vuole assicurarsi un futuro in uno dei grandi club europei. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi nella trattativa che, ora più che mai, potrebbe coinvolgere anche i bianconeri. La Juventus ci ha abiutati a possibili colpi last minute e nel caso Cancelo potesse diventerà opportunità concreta, certamente, Giuntoli non si tirerà indietro.